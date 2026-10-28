El Hoy No Circula busca reducir las emisiones contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México./ Pixabay

Consulta qué vehículos no podrán circular este jueves 29 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México. Revisa el engomado, las placas, los hologramas y el horario de restricción

Si tienes planeado salir en automóvil este jueves 29 de octubre de 2026, es importante que revises las restricciones del programa Hoy No Circula, ya que algunos vehículos deberán permanecer fuera de circulación durante gran parte del día. La medida se aplica en la Ciudad de México y en las zonas correspondientes del Estado de México, con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con el calendario habitual de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este jueves corresponde el descanso a los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2. La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán considerar otras alternativas de transporte durante ese periodo.

¿Qué carros no circulan el jueves 29 de octubre de 2026?

Los vehículos que deberán suspender su circulación son aquellos que cumplan con las características establecidas para los jueves: engomado verde, placas terminadas en 1 o 2 y holograma 1 o 2. Los automóviles con placas foráneas que no cuenten con un holograma reconocido también están sujetos a restricciones, incluyendo limitaciones de circulación durante las mañanas de los días hábiles.

Por otra parte, los automóviles con hologramas 0 y 00 podrán circular normalmente, siempre que no se activen medidas extraordinarias por una contingencia ambiental. También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos correspondientes, así como las unidades de emergencia, transporte de personas con discapacidad y otros vehículos contemplados en las disposiciones oficiales.

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México incluidos en el programa, por lo que los automovilistas deben verificar las disposiciones aplicables a su zona. En condiciones normales, la restricción termina a las 22:00 horas, momento a partir del cual los vehículos que descansaron podrán volver a transitar.

Los automóviles con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 o 2 deberán descansar este jueves en CDMX y Edomex./ Pixabay

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que utilicen un automóvil durante su día de restricción pueden recibir una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale en 2026 a aproximadamente 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la infracción y de las disposiciones aplicables.

En el Estado de México también existen sanciones para quienes incumplan el programa, además de la posibilidad de que las autoridades ordenen el retiro del vehículo conforme a la normativa correspondiente. Por ello, se recomienda revisar tanto el último número de la placa como el holograma de verificación, ya que ambos elementos son necesarios para determinar si un automóvil puede circular.