Elementos de la SSC los detuvieron y su “carrera” terminó ante el MP / Especial

Los supuestos ladrones aprovecharon la distracción de la gente mientras los monoplazas aceleraban sobre Paseo de la Reforma

La velocidad fue protagonista durante el Primer Show Run de Cadillac F1 Team en Paseo de la Reforma, pero hubo tres asistentes cuya particular “carrera” terminó mucho antes de llegar a la bandera a cuadros. Un hombre y dos mujeres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por su probable participación en el robo de dos teléfonos celulares durante el evento automovilístico.

Mientras los aficionados mantenían los ojos puestos en la exhibición y en Checo Pérez, los policías desplegados en la zona también tuvieron que mantenerse atentos a lo que ocurría entre la multitud. Fue así como los uniformados detuvieron a un hombre de 45 años y dos mujeres de 28 y 45 años, quienes fueron señalados como probables responsables del robo de los dispositivos.

No faltaron las personas que presumieron su velocidad para llevarse lo que no es suyo / Especial

Presuntos robacelulares reciben “bandera roja” en Reforma

De acuerdo con la SSC, las detenciones se realizaron como parte del operativo especial implementado para el Show Run, que congregó a aficionados al automovilismo en uno de los corredores más importantes de la capital. En esta ocasión, los sospechosos no consiguieron tomar una curva para escapar de las autoridades y terminaron fuera de la “pista” mucho antes de lo que posiblemente esperaban.

Las tres personas fueron detenidas por su probable participación en el robo de dos teléfonos celulares y posteriormente trasladadas ante el Ministerio Público. Los amantes de la velocidad se percataron de que les estaban sacando sus cosas y encararon las tres personas, a las cuales lo policías las revisaron y encontraron los celulares.

En otras palabras, la policía capitalina aplicó una especie de “bandera roja” para detener la maniobra y enviar a los tres involucrados directamente ante la autoridad ministerial. Ahora la investigación deberá establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál habría sido la participación de cada una de las personas detenidas.

La policía capitalina les puso un alto a los amantes de lo ajeno y fueron llevados al MP / Especial

¿Cuántos policías cuidaron el Show Run de Checo Pérez?

La exhibición automovilística necesitaba algo más que velocidad y espectáculo para desarrollarse en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 102 policías como parte del dispositivo destinado a proteger a los asistentes y vigilar el desarrollo de las actividades.

El perímetro de seguridad comprendió Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta las inmediaciones del Ángel de la Independencia, una de las zonas que concentró a los aficionados que acudieron para observar de cerca la exhibición.

'San Checo Pérez' hizo el milagro para que detuvieran a los presuntos robacelulares / Especial