Autoridades de Sinaloa advierten sobre sanciones durante Halloween y Día de Muertos por el uso de disfraces que promuevan la violencia

Quienes planean salir disfrazados durante Halloween 2026 en Sinaloa deberán prestar especial atención a los accesorios que utilizarán, pues algunos podrían provocar una intervención de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal advirtió que no se permitirá aprovechar las celebraciones para promover actividades delictivas o generar situaciones de alarma, por lo que recomendó evitar caracterizaciones que incluyan armas de juguete, réplicas o elementos relacionados con la violencia.

La advertencia se da en un contexto de inseguridad que ha marcado a la entidad desde septiembre de 2024, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, grupos vinculados al Cártel de Sinaloa. Ante esta situación, las autoridades buscan que, por tercer año consecutivo, las festividades se desarrollen sin representaciones que hagan apología del delito y puedan confundirse con hechos violentos reales.

¿Qué disfraces pueden ocasionar problemas con la policía en Sinaloa?

El titular de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, explicó que la principal preocupación es que algunas personas utilicen vestimentas acompañadas de objetos que aparenten ser armas verdaderas. Esta situación podría generar confusión entre los elementos policiales, especialmente durante los recorridos de vigilancia. “Sabemos que cada quien es libre (...) de vestirse como sea, disfrazarse, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con la indumentaria”, señaló el funcionario al referirse a las recomendaciones.

La dependencia también pidió evitar decoraciones que representen escenas relacionadas con el crimen organizado, como figuras que simulen cuerpos envueltos en plástico, conocidas como “emplayados”. Aunque los ciudadanos conservan su libertad para elegir cómo caracterizarse, las autoridades advirtieron que portar objetos que puedan confundirse con armamento o realizar conductas delictivas podría ocasionar una intervención policial. Sobre este punto, Téllez López expresó: “Esa va a ser la recomendación que no utilice ningún tipo de armamento, principalmente para evitar detenerlos y que no puedan seguir con su diversión”.

Las restricciones no se limitan a la vestimenta. Durante las celebraciones también habrá vigilancia para detectar disturbios, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y agresiones contra personas o establecimientos, incluyendo el lanzamiento de objetos o sustancias. Estas conductas pueden derivar en sanciones administrativas y, cuando constituyan un delito, en consecuencias penales. Por ello, la SSP pidió a los asistentes mantener el orden y evitar acciones que pongan en riesgo a otras personas.

Las autoridades de Sinaloa advierten sobre el uso de armas de juguete o réplicas durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos./ RS

Sinaloa prepara operativo especial por Halloween y Día de Muertos

Para prevenir incidentes, las autoridades anunciaron el despliegue del Plan Operativo “Día de Muertos 2026”, que se desarrollará del 30 de octubre al 3 de noviembre. Durante este periodo participarán corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con presencia en distintos puntos del estado para vigilar las concentraciones de personas y garantizar condiciones de seguridad durante las actividades tradicionales.

El dispositivo contempla medidas adaptadas a las necesidades de cada municipio, además de coordinación con organizadores de eventos y recorridos preventivos en espacios públicos. La vigilancia se reforzará principalmente durante Halloween, el sábado 31 de octubre, y las conmemoraciones del Día de Muertos, el domingo 1 y lunes 2 de noviembre, cuando numerosas familias visitarán los panteones para recordar a sus seres queridos.