Jesús Ochoa sufrió un accidente durante una función de Perfume de Gardenia en el Estado de México. Luis de Alba reveló que el actor tuvo dificultades para caminar y fue hospitalizado

Una falla en un elevador escénico provocó que Jesús Ochoa cayera desde una altura aproximada de 10 metros, mientras participaba en una función de Perfume de Gardenia en el Estado de México. El accidente obligó a que el actor recibiera atención hospitalaria, luego de presentar dificultades para caminar. La situación fue revelada por su compañero de reparto, Luis de Alba, quien aseguró que, pese a lo aparatoso del percance, el intérprete aparentemente no sufrió fracturas.

El incidente se registró el viernes 23 de octubre de 2026, durante una presentación del musical en el Festival Internacional de las Artes Atzán, celebrado en Atizapán de Zaragoza. La función se realizó en un espacio abierto, por lo que fue necesario instalar estructuras especiales para adaptar la escenografía. Una de ellas era un elevador utilizado durante la obra, cuyo funcionamiento habría presentado problemas justo cuando Ochoa debía utilizarlo para incorporarse a la escena.

¿Cómo ocurrió la caída de Jesús Ochoa durante Perfume de Gardenia?

El comediante Luis de Alba explicó ante las cámaras de De la Rosa TV que el mecanismo instalado para la presentación tenía una altura de entre ocho y diez metros. Durante uno de los movimientos previstos en el espectáculo, Jesús Ochoa sufrió la caída que terminó por interrumpir su participación. Al recordar el momento, su compañero comentó: “Se nos cayó Jesús Ochoa, de un elevador, mocos cawn”, una declaración con la que dio a conocer la gravedad del accidente.

Lo que más sorprendió a De Alba fue la reacción del actor después del impacto, pues aseguró que, a pesar de las molestias físicas, todavía tenía intención de continuar con su trabajo. “se cayó como de 10 metros y no se rompió nada, pero ájale y todavía quería trabajar, le digo: ‘estás loco’. Ahorita está en el hospital, pobre y también es un tipazo”, relató el comediante, quien también señaló que Ochoa no podía caminar con normalidad tras el golpe.

El actor Jesús Ochoa fue hospitalizado después de un accidente ocurrido durante una presentación teatral en Atizapán./ RS

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa tras el accidente?

Hasta este miércoles 28 de octubre, la información disponible sobre la recuperación de Jesús Ochoa procede principalmente de las declaraciones de Luis de Alba. Aunque su compañero aseguró que el intérprete se encontraba de buen ánimo y no tenía conocimiento de fracturas, no se ha publicado un informe médico oficial que precise las lesiones ocasionadas por la caída. Tampoco se ha confirmado si continúa hospitalizado, si recibió el alta o cuándo podría reincorporarse a sus actividades.

Por otra parte, Jesusa Ochoa, hija del actor, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la salud de su padre. La producción de Perfume de Gardenia tampoco ha detallado las condiciones en las que ocurrió la falla del equipo utilizado durante la función. Mientras se conoce información sobre su evolución, Luis de Alba expresó su cariño por el intérprete y destacó su calidad humana con la frase: “Todo lo que tiene de cara de villano es un pan de dulce”.

El accidente llamó la atención por la altura desde la que habría caído el actor, así como por las complicaciones que puede representar adaptar un montaje teatral a un escenario al aire libre. En este caso, no se han difundido resultados de alguna revisión técnica del elevador que permitan conocer con precisión qué provocó el desperfecto. Por ahora, los detalles del incidente se conocen a través del relato del comediante que comparte escenario con Ochoa.