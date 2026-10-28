El examen forense confirmó la causa de muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como “El Komanche”, quien fue encontrado sin vida en Monterrey

La autopsia de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como “El Komanche”, reveló que el streamer salvadoreño falleció por asfixia por ahorcamiento, de acuerdo con los resultados forenses. El creador de contenido, de 30 años, fue hallado sin vida en Monterrey, Nuevo León, y aunque ya se conoce la causa médica de su muerte, las autoridades todavía investigan las condiciones en las que ocurrieron los hechos.

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La información se dio a conocer después de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciara las diligencias para esclarecer el fallecimiento del influencer, ocurrido el domingo 25 de octubre de 2026. El resultado de la necropsia representa un avance en el caso, pero no permite establecer por sí solo si hubo participación de terceras personas. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan abiertas.

¿Qué encontraron las autoridades en la casa de “El Komanche”?

La movilización policiaca comenzó cuando vecinos de la colonia Paseo de las Cumbres, al poniente de Monterrey, solicitaron la presencia de las autoridades al notar que la puerta de una vivienda permanecía abierta. Al acudir al lugar, los agentes ingresaron al inmueble que rentaba el creador de contenido y encontraron su cuerpo en el patio trasero, por lo que se dio aviso al personal encargado de realizar las investigaciones.

Durante las primeras inspecciones, no se reportaron huellas visibles de violencia en el domicilio, un dato que quedó incorporado a las diligencias iniciales. Sin embargo, las autoridades deberán continuar con el análisis de los elementos recabados para reconstruir lo sucedido antes del hallazgo. La Fiscalía no ha dado por concluido el caso y tampoco ha confirmado públicamente que alguna de las controversias personales o profesionales del streamer esté relacionada con su fallecimiento.

La autopsia de “El Komanche” reveló la causa de muerte del streamer salvadoreño, encontrado sin vida en Monterrey./ IG

El legado de “El Komanche” en la comunidad de streamers

Carlos Mauricio Gómez era originario de El Salvador y logró abrirse camino en el entretenimiento digital mediante transmisiones en vivo y contenidos relacionados con videojuegos. Su presencia en plataformas como Twitch le permitió establecer contacto con una comunidad de habla hispana que siguió sus actividades y colaboraciones con otros creadores reconocidos de internet.

Uno de los proyectos que mayor notoriedad le dio fueron los Squid Craft Games, una competencia virtual realizada dentro de Minecraft que reunió a destacadas figuras del streaming. Gómez participó en la organización del evento junto a personalidades como AuronPlay y El Rubius, una colaboración que contribuyó a incrementar su popularidad y consolidó su presencia dentro de la comunidad de videojuegos.

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores y compañeros del mundo digital expresaron mensajes de despedida en redes sociales, donde recordaron su trabajo y las transmisiones que compartió durante su carrera. La noticia también generó diversas preguntas entre los usuarios, especialmente después de que comenzaran a circular versiones sobre las posibles circunstancias de su muerte, sin que todas ellas contaran con confirmación oficial.