Kim Kardashian llegó a la Ciudad de México para promocionar la serie Todo Vale / Redes Sociales

La llegada de Kim Kardashian a la capital del país ha sorprendido a todos sus seguidores, quienes estan pendientes de sus eventos en redes sociales; conoce a que se debe su presencia

Acaparando todas las miradas, Kim Kardashian apareció en la Ciudad de México. La celebridad estadounidense aterrizó en la capital del país para encabezar un evento exclusivo junto a las reconocidas actrices Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts. Su presencia ha movilizado a sus seguidores y medios de comunicación, quienes siguen de cerca a la empresaria en suelo azteca.

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¿Cuál es la razón de la visita de Kim a CDMX?

La estancia de la empresaria estadounidense se debe a que promovió la segunda temporada de Todo Vale, una serie creada por Ryan Murphy que combina drama judicial, conflictos personales y disputas de poder.

Kim Kardashian y Naomi Watts presentaron detalles de la segunda temporada de Todo Vale / Captura de pantalla

En la producción, Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, una abogada especializada en divorcios que abandona una firma dominada por hombres para fundar su propio despacho junto con otras profesionales. La historia aborda separaciones de alto perfil, conflictos económicos y casos que ponen a prueba las relaciones entre sus protagonistas.

La presentación en Ciudad de México estaba prevista como parte de una gira internacional para dar a conocer los nuevos capítulos. Sin embargo, una intensa lluvia retrasó las actividades del evento realizado el martes 27 de octubre, por lo que el elenco tuvo que esperar antes de salir ante los asistentes.

El elenco de Todo Vale visitó la CDMX como parte de la promoción de la nueva temporada / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Durante el encuentro con medios, las actrices adelantaron que la nueva entrega tendrá más tensiones entre los personajes, con amistades y alianzas que enfrentarán momentos complicados. Naomi Watts también habló sobre la transformación de Liberty Ronson, su personaje, quien mostrará una faceta distinta a la que presentó en la primera temporada.