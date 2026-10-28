Iztapalapa tendrá actividades gratuitas por el Día de Muertos hasta el 2 de noviembre./Especial

La alcaldía prepara actividades del 25 de octubre al 2 de noviembre, con música en vivo, una ceremonia prehispánica, ofrendas comunitarias y la proyección de una película clásica del cine mexicano

El Día de Muertos en Iztapalapa tendrá una agenda de actividades gratuitas para quienes buscan celebrar la tradición sin salir de la Ciudad de México. La programación incluye conciertos, un desfile, expresiones culturales y la proyección de Macario en una pantalla gigante.

Los festejos se realizarán en distintos puntos de la demarcación, entre ellos el Jardín Cuitláhuac, el Museo Fuego Nuevo y sedes comunitarias. Las actividades se extenderán hasta el 2 de noviembre, con opciones para disfrutar en familia y conocer las tradiciones de los pueblos y barrios de la alcaldía.

El Museo Fuego Nuevo será sede de una ceremonia prehispánica el 31 de octubre./Especial

¿Cuándo y dónde serán?

Uno de los eventos principales será el sábado 31 de octubre, cuando se llevará a cabo una ceremonia prehispánica a las 19:00 horas en el Museo Fuego Nuevo. Al terminar, los participantes realizarán un desfile rumbo a la explanada del Jardín Cuitláhuac.

La jornada continuará con un concierto gratuito en el Jardín Cuitláhuac, donde se presentarán Remik González, Sirhena y DJ Alí Masare. El cartel de la alcaldía señala que la música comenzará a las 20:30 horas, aunque la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz mencionó las 21:30 horas al hablar del programa, por lo que se recomienda revisar las redes oficiales antes de acudir.

La película “Macario”, protagonizada por Ignacio López Tarso, se proyectará en pantalla gigante./Especial

“Macario” se proyectará en pantalla gigante

Para el lunes 2 de noviembre, la alcaldía anunció la proyección gratuita de “Macario”, película mexicana de 1960 dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso. La función se realizará en una pantalla gigante instalada en la explanada de la alcaldía y después habrá una presentación de danza.

La cinta cuenta la historia de un campesino que sueña con comer un guajolote entero y cuyo encuentro con la Muerte cambia el rumbo de su vida. Por su relación con las creencias populares y la tradición mexicana, la película se ha convertido en uno de los clásicos asociados con la temporada de Día de Muertos.

Las ofrendas comunitarias podrán visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre en distintas sedes./Especial

Ofrendas y actividades para recorrer la alcaldía

Además de los espectáculos, Iztapalapa organizó un concurso de ofrendas dirigido a los pueblos y barrios de la demarcación. La propuesta busca que las comunidades compartan sus formas de recordar a sus seres queridos a través de altares y elementos tradicionales.

Las ofrendas comunitarias podrán visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre en distintas sedes, entre ellas espacios como la Utopía Meyehualco. Los horarios y la ubicación de cada instalación deben consultarse en los canales oficiales de la alcaldía.