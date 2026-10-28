Aldo Rendón llama “nacos” a los televidentes de TV Azteca frente a Capi Pérez / VIDEO

Aldo Rendón criticó a TV Azteca durante un pódcast con Capi Pérez. / Captura

El estilista lanzó comentarios despectivos contra la televisora y sus espectadores durante una charla con el conductor

Aldo Rendón volvió a generar polémica tras burlarse de TV Azteca y de las personas que ven sus canales durante una conversación con el conductor Capi Pérez en el pódcast ¡Qué le importa!. El estilista e influencer de moda cuestionó la relevancia de la televisora e hizo comentarios despectivos sobre su audiencia.

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¿Qué dijo Aldo Rendón sobre TV Azteca?

Durante la charla, Capi Pérez se refirió a TV Azteca como su “casa”, en alusión a su trayectoria en la televisora. Ante ese comentario, Aldo Rendón reaccionó con burlas y expresó su opinión sobre la empresa.

¿Qué hago aquí? Ya me voy. Yo pensé que había quebrado. Pinche canal. Es de nacos ver TV Azteca; si usted ve TV Azteca, es naco

expresó el estilista durante la conversación al descubrir que el conductor trabaja en TV Azteca y no en Televisa, como pensaba.

El estilista lanzó comentarios contra la televisora del Ajusco y su audiencia. / RS

¿Qué dijo El 'Capi' Pérez?

Capi Pérez respondió con humor a los comentarios de Aldo Rendón y se describió como “el rostro más Azteca de Azteca”.

El conductor también defendió a la empresa al mencionar su lema “Señal con valor”.

Entre risas, Aldo Rendón se burla de TV Azteca y Capi Pérez la defiende. / RS

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón es un estilista mexicano especializado en moda y conocido por trabajar con personalidades del espectáculo. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras reconocidas y publicaciones de moda.

Su popularidad también creció gracias a sus participaciones en pódcast y programas de entretenimiento, así como a su paso por La Casa de los Famosos México, donde sus opiniones y reacciones generaron conversación entre los espectadores.