Alfredo Adame desata polémica por cruel broma sobre Laura Bozzo tras falsa noticia de su muerte

Alfredo Adame generó polémica tras retractarse de la supuesta muerte de Laura Bozzo. / Especial

El actor compartió información falsa sobre el fallecimiento de la conductora peruana y después publicó un mensaje que dividió opiniones en redes sociales

Alfredo Adame generó polémica en redes sociales luego de difundir la supuesta muerte de Laura Bozzo y retractarse horas después, cuando la familia de la conductora desmintió la noticia. Sin embargo, el actor volvió a llamar la atención al publicar una broma sobre el supuesto fallecimiento, lo que provocó críticas entre los usuarios.

La controversia ocurrió después de que circularan versiones sobre el estado de salud de la presentadora peruana, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras someterse a una cirugía de emergencia.

¿Qué publicó Alfredo Adame sobre Laura Bozzo?

Alfredo Adame compartió inicialmente una publicación de despedida en la que lamentaba la supuesta muerte de Laura Bozzo y reconocía su trayectoria en la televisión.

Después de que se desmintiera la noticia, el actor habría eliminado su publicación inicial y compartido el comunicado que aclaraba que la conductora seguía con vida.

No obstante, Adame publicó un nuevo mensaje en tono de burla que reavivó la controversia: “De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”.

El comentario fue difundido en una imagen publicada en su cuenta de Instagram y generó reacciones divididas entre sus seguidores.

La broma de Alfredo Adame sobre Laura Bozzo provocó críticas en redes sociales. / RS

Usuarios critican a Alfredo Adame por bromear sobre la salud de Laura Bozzo

La publicación del actor provocó comentarios de internautas que cuestionaron que compartiera una noticia tan delicada sin verificarla previamente y que después recurriera al humor para referirse al tema.

Entre las respuestas hubo usuarios que señalaron el impacto que les causó creer inicialmente en el fallecimiento de la conductora.

"No te pases Alfredo . Yo ya había mandado la noticia en el grupo familiar", "¿Qué burla es esta? Con eso no se juega", "Cuidado y la vida da un giro inesperado, con los humanos no se juega", fueron algunos de los comentarios hechos por usuarios.

Otros, en cambio, reaccionaron con bromas y mensajes de apoyo al actor, por lo que el mensaje generó opiniones encontradas.

Familia de Laura Bozzo desmiente su supuesta muerte

La hija de la conductora, Alejandra de la Fuente, compartió en Instagram un comunicado para desmentir categóricamente los rumores sobre el fallecimiento de su madre.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, señala el mensaje.

El comunicado también hizo un llamado al público y a los medios de comunicación para evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla.

La aclaración se produjo en medio de la preocupación por el estado de salud de la presentadora, cuya recuperación ha estado marcada por complicaciones médicas.

Alejandra de la Fuente desmintió los rumores sobre el fallecimiento de su madre. / Captura

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue ingresada de emergencia a un hospital de Acapulco el pasado 13 de octubre, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Según los reportes, los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió una intervención quirúrgica.

Posteriormente, la conductora fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención médica. Entre las complicaciones reportadas se encuentra una neumonía, mientras que la periodista Martha Figueroa informó sobre una mejoría leve en su evolución.

Por su parte, Alejandra de la Fuente también había expresado que su madre avanzaba en su recuperación, aunque el proceso había sido complicado.