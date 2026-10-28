¿Murió Laura Bozzo? Esto se sabe sobre los rumores de su fallecimiento

La peruana permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras una cirugía de emergencia / Especial

Una publicación en redes sociales desató especulaciones sobre la supuesta muerte de la conductora

La salud de Laura Bozzo continúa generando preocupación entre sus seguidores después de que se diera a conocer que permanece hospitalizada en la Ciudad de México, donde recibe atención médica tras haber sido sometida a una cirugía de emergencia. En medio de la incertidumbre por su recuperación, una publicación difundida en redes sociales aseguró que la conductora había fallecido, provocando una ola de reacciones y cuestionamientos sobre la veracidad de la información.

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Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo. Los reportes más recientes compartidos sobre su estado de salud indican que continúa bajo vigilancia médica, con una mejoría leve, aunque la neumonía que presenta sigue siendo una complicación importante. Por ello, la información que circula en redes sociales no debe considerarse una confirmación de su fallecimiento.

Laura Bozzo continúa hospitalizada en la Ciudad de México / Especial

¿Laura Bozzo murió? Esto se sabe del rumor

La alarma comenzó después de que el influencer puertorriqueño Félix Arroyo compartiera una publicación en su cuenta de X, anteriormente Twitter, en la que aseguró que la presentadora había perdido la vida. El mensaje rápidamente llamó la atención debido a los antecedentes recientes sobre la delicada salud de Bozzo.

“Fallece Laura Bozzo 😓🖤 ¡Descansa en paz!”, fue lo que publicó en su cuenta de Twitter.

La publicación provocó críticas de usuarios que cuestionaron que se difundiera una noticia de tal gravedad sin presentar una confirmación de familiares, representantes o autoridades médicas. Hasta ahora, el señalamiento del influencer no está respaldado por un anuncio oficial, por lo que se mantiene como información no verificada.

Entre las respuestas que recibió la publicación destacaron mensajes de personas que exigieron mayor responsabilidad antes de compartir noticias relacionadas con la muerte de una figura pública.

El influencer puertorriqueño Félix Arroyo fue dio a conocer la supuesta muerte de Laura Bozzo / Especial

“¡NO ES CIERTO! ¿Por qué no aprenden a esperar para asegurarse de la veracidad?”. “Siempre quedas como la pasiva inventada que eres por ni siquiera tomarte el tiempo de investigar, todos te arrastran”. “Todavía no se confirma nada! Es falso”, fueron parte de los reclamos.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

La conductora fue hospitalizada de emergencia el pasado 13 de octubre, cuando se encontraba en Acapulco. Posteriormente fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención médica, luego de presentar complicaciones que hicieron necesaria una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información proporcionada por Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, la presentadora fue operada por una úlcera. Los reportes posteriores señalaron que se trató de una úlcera duodenal perforada, situación que requirió atención médica de emergencia y que dio paso a un periodo de recuperación bajo vigilancia especializada.

Durante la emisión del programa Hoy, los conductores compartieron nuevos detalles sobre la evolución de la presentadora. Martha Figueroa explicó que, aunque existen algunos avances, la recuperación continúa siendo delicada debido a la neumonía que presenta.

Hasta el momento no hay reporte oficial sobre la salud de la conductora / Especial

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”.

La periodista también señaló que no ha sido necesario volver a intubar a Laura Bozzo y que su frecuencia cardiaca se mantiene estable, dos elementos que fueron destacados durante la actualización de su estado de salud.

“No hay grandes cambios y como pasa en estos casos algunas cosas funcionan para bien y otras no tanto”.

¿Laura Bozzo sigue en terapia intensiva?

De acuerdo con lo comentado en el programa Hoy, Laura Bozzo continuaría en terapia intensiva, donde permanece bajo observación médica debido a las complicaciones que ha presentado durante su recuperación.

Andrea Escalona mencionó que la conductora presuntamente seguía en esa área del hospital, mientras Martha Figueroa reiteró que, pese a las dificultades, se mantenía cierta estabilidad.

“En general sigue con esa estabilidad”, complementó Figueroa.

La permanencia de Bozzo en cuidados intensivos ha generado inquietud entre sus seguidores, particularmente porque la información sobre su evolución ha sido limitada y se ha conocido principalmente a través de declaraciones de personas cercanas y reportes de programas de espectáculos.

Escalona también aprovechó el espacio televisivo para enviarle un mensaje de apoyo a la presentadora y a sus familiares: “A mí lo que no es la terapia intensiva tanto tiempo, pero te mandamos muchos besos a ti a tu familia”.

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Laura Bozzo?

Los problemas de salud de Laura Bozzo comenzaron a trascender públicamente el 13 de octubre, cuando se reportó su hospitalización mientras se encontraba en Acapulco. Al día siguiente, su asistente Aarón Guerrero informó que había sido sometida a una cirugía relacionada con una úlcera.

Una úlcera duodenal perforada es una complicación médica grave que ocurre cuando se produce una abertura en la pared del duodeno, la primera parte del intestino delgado. Esta situación puede requerir cirugía urgente y vigilancia hospitalaria posterior para detectar y tratar posibles complicaciones.