Una lista de temas musicales vinculados con Grand Theft Auto VI ha generado expectativa entre los jugadores / Especial

Rauw Alejandro, Depeche Mode y Phil Collins figuran entre los artistas mencionados, aunque Rockstar Games no ha confirmado el repertorio completo

La expectativa por Grand Theft Auto VI (GTA 6) no se limita a sus gráficos, personajes o posibilidades dentro del mundo abierto. La música también comienza a generar conversación entre los seguidores del videojuego, luego de que circulara una lista de canciones que supuestamente podrían formar parte de las estaciones de radio disponibles durante las aventuras de Jason y Lucía, los protagonistas de la nueva entrega de Rockstar Games.

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Entre los artistas mencionados aparecen Rauw Alejandro, Depeche Mode, Phil Collins, Def Leppard y CA7RIEL & Paco Amoroso, además de representantes del hip-hop, la electrónica y otros géneros.

La música también comienza a generar conversación entre los seguidores del videojuego / Especial

¿Qué canciones podrían aparecer en GTA 6?

La posible banda sonora ha despertado interés por la combinación de artistas de diferentes generaciones y estilos musicales. Entre los temas relacionados con el videojuego se encuentran “Flower in a Hurricane” y “Pusher”, además de canciones como “Sexy Magic”, de CA7RIEL & Paco Amoroso, y “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro, cuya inclusión ha llamado particularmente la atención de los seguidores latinoamericanos.

De acuerdo con la información que circula, GTA 6 podría contar con seis estaciones de radio que ofrecerían diferentes géneros musicales mientras los jugadores recorren sus escenarios. Esta característica ha sido una parte importante de la identidad de Grand Theft Auto, ya que las emisoras permiten acompañar los recorridos en vehículos con canciones, programas y otros contenidos que ayudan a construir la atmósfera del juego.

La posible participación de artistas latinos también resulta llamativa debido al alcance internacional de la franquicia. La mezcla de música contemporánea con canciones clásicas podría ofrecer una experiencia variada, aunque Rockstar Games todavía tendría que confirmar cuáles de estos temas estarán disponibles en la versión final.

Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 / Especial

GTA 6: lista de posibles canciones del soundtrack

Entre los títulos que se han mencionado como posibles integrantes de la banda sonora aparecen canciones de rock, pop, hip-hop, electrónica y música latina. La siguiente selección corresponde a los temas que circulan vinculados con el videojuego y no debe interpretarse como una lista oficial.

Canción Artista Inner Light Elderbrook, Bob Moses Love Bites Def Leppard Pound Town Sexyy Red, Tay Keith Cars and Girls Prefab Sprout Against All Odds (Take a Look at Me Now) Phil Collins Skrilla Kodak Black Let Your Love Flow The Bellamy Brothers Mine O’ Mine Aluna, Jayda G People Are People Depeche Mode Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One Chimbala, Omega But I Think It’s a Dream Captain & Tennille Off the Grid Chk Chk Chk (!!!), Meah Pace Devil Woman Cliff Richard Pop Bottles Birdman, Lil Wayne

Estas son parte de las canciones que se han filtrado para el videojuego / Especial

¿Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible?

De acuerdo con la fecha de lanzamiento contemplada en la información difundida, Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026, con versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La fecha deberá consultarse en los canales oficiales de Rockstar Games ante cualquier actualización del calendario.

El videojuego tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, personajes que han despertado gran expectativa entre los seguidores por la historia que desarrollarán dentro del nuevo mundo abierto. A medida que se acerca su llegada, también aumenta el interés por conocer las actividades, vehículos, escenarios y posibilidades de interacción que ofrecerá esta entrega.