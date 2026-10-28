La expectativa por Grand Theft Auto VI (GTA 6) no se limita a sus gráficos, personajes o posibilidades dentro del mundo abierto. La música también comienza a generar conversación entre los seguidores del videojuego, luego de que circulara una lista de canciones que supuestamente podrían formar parte de las estaciones de radio disponibles durante las aventuras de Jason y Lucía, los protagonistas de la nueva entrega de Rockstar Games.
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Entre los artistas mencionados aparecen Rauw Alejandro, Depeche Mode, Phil Collins, Def Leppard y CA7RIEL & Paco Amoroso, además de representantes del hip-hop, la electrónica y otros géneros.
¿Qué canciones podrían aparecer en GTA 6?
La posible banda sonora ha despertado interés por la combinación de artistas de diferentes generaciones y estilos musicales. Entre los temas relacionados con el videojuego se encuentran “Flower in a Hurricane” y “Pusher”, además de canciones como “Sexy Magic”, de CA7RIEL & Paco Amoroso, y “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro, cuya inclusión ha llamado particularmente la atención de los seguidores latinoamericanos.
De acuerdo con la información que circula, GTA 6 podría contar con seis estaciones de radio que ofrecerían diferentes géneros musicales mientras los jugadores recorren sus escenarios. Esta característica ha sido una parte importante de la identidad de Grand Theft Auto, ya que las emisoras permiten acompañar los recorridos en vehículos con canciones, programas y otros contenidos que ayudan a construir la atmósfera del juego.
La posible participación de artistas latinos también resulta llamativa debido al alcance internacional de la franquicia. La mezcla de música contemporánea con canciones clásicas podría ofrecer una experiencia variada, aunque Rockstar Games todavía tendría que confirmar cuáles de estos temas estarán disponibles en la versión final.
GTA 6: lista de posibles canciones del soundtrack
Entre los títulos que se han mencionado como posibles integrantes de la banda sonora aparecen canciones de rock, pop, hip-hop, electrónica y música latina. La siguiente selección corresponde a los temas que circulan vinculados con el videojuego y no debe interpretarse como una lista oficial.
Canción
Artista
Inner Light
Elderbrook, Bob Moses
Love Bites
Def Leppard
Pound Town
Sexyy Red, Tay Keith
Cars and Girls
Prefab Sprout
Against All Odds (Take a Look at Me Now)
Phil Collins
Skrilla
Kodak Black
Let Your Love Flow
The Bellamy Brothers
Mine O’ Mine
Aluna, Jayda G
People Are People
Depeche Mode
Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One
Chimbala, Omega
But I Think It’s a Dream
Captain & Tennille
Off the Grid
Chk Chk Chk (!!!), Meah Pace
Devil Woman
Cliff Richard
Pop Bottles
Birdman, Lil Wayne
¿Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible?
De acuerdo con la fecha de lanzamiento contemplada en la información difundida, Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026, con versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La fecha deberá consultarse en los canales oficiales de Rockstar Games ante cualquier actualización del calendario.
El videojuego tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, personajes que han despertado gran expectativa entre los seguidores por la historia que desarrollarán dentro del nuevo mundo abierto. A medida que se acerca su llegada, también aumenta el interés por conocer las actividades, vehículos, escenarios y posibilidades de interacción que ofrecerá esta entrega.
La música forma parte de esas expectativas. Si bien las canciones difundidas ofrecen una idea de lo que podría escucharse en las emisoras, la lista definitiva dependerá de los anuncios oficiales de Rockstar Games, por lo que todavía no es posible asegurar que todos los artistas mencionados aparezcan en el título.