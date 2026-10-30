¡Luto en la lucha libre! Asesinan al luchador Darkness en su domicilio en Quintana Roo

El gladiador fue atacado por sujetos armados que irrumpieron en su vivienda en Chetumal; su esposa e hijos se encontraban en el lugar cuando ocurrió la agresión

La lucha libre mexicana atraviesa un momento de luto tras darse a conocer el asesinato de Darkness, luchador profesional identificado como Bernardo Federico Chalé Barea, quien perdió la vida luego de sufrir un ataque armado en su domicilio, ubicado en la comunidad de Nachicocom, en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 28 de octubre de 2026. Hombres armados ingresaron a la vivienda del gladiador y abrieron fuego en su contra. Al momento de la agresión, la esposa y los hijos del luchador también se encontraban dentro del inmueble.

Según información de medios locales, los presuntos responsables arribaron alrededor de las 20:00 horas a bordo de una camioneta azul. Después de cometer el ataque, escaparon con dirección a Nicolás Bravo, sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Darkness?

Los primeros testimonios señalan que los agresores llegaron vestidos con ropa similar a la militar y con el rostro cubierto por pasamontañas. Antes de ingresar a la vivienda, habrían lanzado amenazas de muerte para posteriormente dirigirse en busca del luchador.

Al percatarse de la situación, los familiares de Darkness se habrían refugiado en el baño para protegerse. Sin embargo, después de escuchar varias detonaciones, salieron del escondite y encontraron al gladiador tendido en el suelo, gravemente herido.

Tras el reporte de los vecinos, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al domicilio. Los paramédicos confirmaron que Bernardo Federico Chalé Barea ya no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Asesinan al luchador Darkness en su domicilio en Quintana Roo | CAPTURA DE PANTALLA

Fiscalía investiga el asesinato del luchador Darkness

Luego de confirmarse el fallecimiento, las autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Los primeros indicios apuntaban a que los sujetos habían escapado por la carretera federal en dirección a Nicolás Bravo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque contra el luchador, quien también tenía antecedentes como elemento policial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso.