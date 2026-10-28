Del 18 al 21 de noviembre, Casa Grande, en la Condesa, se convertirá en el epicentro de la fiesta de la NFL en México, con el Museo NFL, talleres culturales y actividades inspiradas en cuatro barrios emblemáticos de la capital

La NFL volverá a México con una experiencia que irá mucho más allá del emparrillado. Como parte de la semana previa al duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, la Ciudad de México recibirá Barrio NFL, un espacio que combinará deporte, cultura urbana y tradiciones mexicanas para celebrar el regreso de la temporada regular al país después de cuatro años.

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Casa Grande, ubicada en Fernando Montes de Oca 126, en la colonia Condesa, abrirá sus puertas del 18 al 21 de noviembre para convertirse en el punto de encuentro de los aficionados. La propuesta busca trasladar a la capital la energía de la semana del Super Bowl, con exhibiciones históricas, actividades interactivas y experiencias que conectarán el futbol americano con la identidad chilanga.

Museo NFL, lucha libre y tradición chilanga en Casa Grande

El recinto albergará el Museo NFL, donde los visitantes podrán admirar el Trofeo Vince Lombardi y los anillos de los 60 Super Bowls. Además, la experiencia estará dividida en cuatro zonas inspiradas en barrios emblemáticos: Doctores tendrá máscaras de lucha libre de las 32 franquicias; Coyoacán recreará la fiesta popular; Condesa ofrecerá una tienda oficial, y Tepito rendirá homenaje al rotulismo y la memorabilia deportiva.

49ers vs Falcos 2026 | AP

La programación también incluirá talleres vespertinos de máscaras de lucha libre, mixología de autor y rotulismo tradicional mexicano, impartidos por artesanos y especialistas locales. A esto se sumará la función especial “Noche de Cascos y Máscaras”, organizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre el miércoles 18 de noviembre en la Arena México.

¿Cómo entrar gratis a Barrio NFL y cuáles serán los horarios?

El acceso a Casa Grande será gratuito, pero los asistentes deberán registrarse previamente mediante la aplicación oficial NFL OnePass. Cada adulto tendrá que realizar una solicitud individual y podrá incluir hasta cuatro menores; además, será indispensable presentar el boleto directamente desde la aplicación, pues no se aceptarán capturas de pantalla ni códigos QR impresos.

Vikings de Minnesota vs Colts | AP

Los turnos durarán 45 minutos y tendrán un límite de 100 personas. El miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de noviembre, el primer acceso será a las 12:00 horas y el último a las 17:00, con cierre a las 18:00; el viernes 20, las actividades comenzarán a las 10:00 y el último turno será a las 13:00, con cierre a las 14:00 horas.