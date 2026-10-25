Exterior del Stade de France en el partido de NFL entre Saints y Steelers en la NFL | AP

Roger Goodell reconoció que se mantienen las probabilidades de una franquicia internacional

Con nueve partidos fuera de Estados Unidos en esta Temporada 2026, la NFL impuso una nueva marca de juegos internacionales. Ante ello, el comisionado de la liga, Roger Goodell una vez más abrió la puerta a la posibilidad de tener una franquicia internacional, mas no dijo dónde ni cuándo.

Previo al partido entre New Orleans Saints y Pittsburgh Steelers este domingo en el Stade de France en París, el dueño de los Santos, Gayle Benson, ofreció un desayuno en el cual Goodell afirmó que era "probable" que hubiera una franquicia internacional. Lo anterior de acuerdo con el reporte de Joe Browne, exdirectivo de la NFL.

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La noticia de una posible franquicia internacional se ha manejado desde 2009, que fue la primera campaña en la que Goodell hizo declaraciones al respecto. No obstante, sus palabras de este año abren nuevamente la discusión, además que ponen los reflectores en París, ya que hasta el momento Ciudad de México y Londres sonaban como posibles sedes franquicia.

NFL regresará a París, afirma Goodell

Pero a pesar de las afirmaciones del comisionado de la liga, por ahora no hay un plan claro para conformar la franquicia internacional. Lo que está claro, es que la NFL quedó conforme con la visita a Francia este año, a pesar de que dicho partido se vio marcado por la polémica por celebrarse en medio de las protestas estudiantiles.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, en conferencia de prensa con los dueños de los equipos | AP

Browne también aseguró que en el mismo desayuno, Goodell declaró que "no tenía ninguna duda", de que la NFL volvería a la NFL con otro partido. No obstante, tampoco dio detalles sobre si será en la Temporada 2027 o si lo hará con un calendario alternado de un año sí y otro no.

El partido entre Saints y Steelers, con victoria 10-16 para los de Pittsburgh, fue el primer juego de NFL en la historia que se jugó en París. La capital parisina se sumó al calendario junto con Australia este año, que también tuvo el regreso de Ciudad de México, que se ausentó las tres temporadas por la remodelación al Estadio Azteca.

¿Cuáles serán los partidos internacionales en 2027?

Por ahora, solo tres ciudades tienen confirmados juegos internacionales para 2027. Berlin, Ciudad de México y Londres -con tres juegos- serán las sedes, aunque no se han confirmado los juegos. Solo se sabe que uno de los juegos en Inglaterra nuevamente tendrá a los Jacksonville Jaguars como locales.