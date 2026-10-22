Brock Purdy prepara un envío en el partido contra los Seahawks, de la temporada 2026. l AP

Además de los gambusinos, los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs están en la pelea por el Lombardi

Los San Francisco 49ers se posicionan como los principales favoritos para ganar el Super Bowl LXI, de acuerdo con las probabilidades publicadas por Pro Football Focus (PFF). La franquicia de California encabeza una clasificación en la que aparecen otros grandes contendientes de la NFL, como Buffalo Bills, Kansas City Chiefs y Seattle Seahawks, cuando la Temporada 2026 comienza a acercarse a su segunda mitad.

Podría interesarte NFL Dónde ver New England Patriots vs Chicago Bears: Canales y hora del partido de Thursday Night Football de NFL

Según las proyecciones compartidas por PFF, los 49ers cuentan con un 15.9 por ciento de posibilidades de levantar el trofeo Vince Lombardi, una cifra que los coloca considerablemente por encima de sus principales perseguidores. El equipo de San Francisco mantiene el primer puesto en el análisis estadístico, que contempla diferentes factores relacionados con el rendimiento de las franquicias a lo largo de la campaña.

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Washington Commanders | AP

¿Qué equipos tienen más posibilidades de ganar el Super Bowl LXI?

Los Buffalo Bills ocupan la segunda posición con un 9.9 por ciento, mientras que los Kansas City Chiefs aparecen en el tercer escalón con un 9.5 por ciento. Esta diferencia refleja lo cerrada que luce la competencia entre los equipos que intentarán arrebatarle el protagonismo a San Francisco en la lucha por conquistar el campeonato de la NFL.

Además de los primeros tres lugares, Seattle Seahawks aparece en la cuarta posición con 7.4 por ciento de probabilidades, seguido de Baltimore Ravens con 6.7 por ciento y Los Angeles Rams con 6.1 por ciento. Estas franquicias se mantienen dentro del grupo de contendientes que, según el modelo estadístico, tienen mayores oportunidades de llegar hasta el último partido de la temporada y quedarse con el título.

Jugadores de los Bills celebrando anotación ante los Lions | AP

¿Por qué San Francisco 49ers es favorito para ganar el Super Bowl?

La clasificación continúa con Chicago Bears en el séptimo puesto con 5.4 por ciento, mientras que Minnesota Vikings registra 5.3 por ciento y New England Patriots cuenta con 5.0 por ciento. Finalmente, Detroit Lions completa el Top 10 con 4.3 por ciento de posibilidades de conquistar el Super Bowl, en una lista que reúne a equipos de ambas conferencias de la NFL.

El protagonismo de San Francisco 49ers en las proyecciones de PFF coincide con su gran inicio de temporada, en el que ha conseguido mantenerse invicto después de seis partidos. El conjunto de California ha demostrado solidez y competitividad, factores que fortalecen sus aspiraciones de regresar al Super Bowl y conquistar un campeonato que se le ha negado durante más de tres décadas.