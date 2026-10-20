La compañía Roc Nation, fundada por Jay-Z, coloca al rapero en el centro de la polémica por su posible elección como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027

Jay-Z estaría preparando un movimiento inesperado para el Super Bowl LXI: dejar su papel como responsable de la estrategia musical del espectáculo de medio tiempo para convertirse en su figura principal.

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Un reporte de Puck News apunta a que el rapero habría decidido proponerse a sí mismo como protagonista de la edición de 2027, que se celebrará el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Por ahora, la información no ha sido confirmada oficialmente por la NFL ni por Roc Nation.

La posibilidad resulta llamativa porque, desde hace varios años, el artista ha tenido una influencia determinante en la selección de los músicos que participan en el evento. En 2019, la NFL estableció una alianza con Roc Nation, compañía fundada por Jay-Z, para colaborar en la producción del espectáculo y en el desarrollo de iniciativas de entretenimiento y responsabilidad social. Desde entonces, el empresario ha participado en la construcción de una de las vitrinas musicales más importantes de la televisión estadounidense.

Beyoncé, Jay-Z y David Beckham durante el encuentro | AP

¿Por qué hay polémica?

Sin embargo, tener un papel central en la organización no significa que Jay-Z pueda elegir unilateralmente al artista que se presenta cada año. La selección forma parte de la colaboración entre Roc Nation y la NFL, por lo que una eventual actuación del rapero tendría que confirmarse mediante los canales oficiales. La noticia, por tanto, abre interrogantes sobre si la edición de 2027 romperá con el modelo que ha predominado durante las últimas temporadas.

Antes de que surgiera esta versión, diferentes nombres habían circulado entre las especulaciones sobre el próximo espectáculo. Entre ellos figuran Miley Cyrus y Justin Bieber, mientras que Harry Styles también ha aparecido en conversaciones sobre posibles candidatos. Ninguno de estos artistas ha sido anunciado oficialmente como protagonista, de modo que la elección definitiva continúa siendo una incógnita para los seguidores de la NFL y de la música.

Jay-Z apunta a ser parte del Super Bowl 2027 | AP

Si finalmente sube al escenario como figura principal, Jay-Z tendría la oportunidad de mostrar una faceta distinta de su relación con el Super Bowl. El músico, cuyo nombre real es Shawn Carter, construyó una carrera reconocida dentro del hip-hop con discos como Reasonable Doubt, The Blueprint y The Black Album. Su trayectoria artística, combinada con su actividad empresarial, lo ha convertido en una de las figuras con mayor influencia en el negocio musical estadounidense.

La posibilidad también alimenta las especulaciones sobre una eventual aparición de Beyoncé, su esposa, durante el espectáculo. La cantante encabezó el medio tiempo del Super Bowl en 2013 y regresó como invitada durante la presentación de Coldplay en 2016. No obstante, hasta el momento no hay información confirmada sobre una posible participación conjunta, invitados especiales o las canciones que podrían integrar el repertorio de 2027.

Desde que Roc Nation comenzó a colaborar con la NFL, el escenario del medio tiempo ha recibido a estrellas como Jennifer Lopez, Shakira, The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Bad Bunny. La diversidad de artistas y géneros ha contribuido a mantener el espectáculo como uno de los principales atractivos del evento deportivo. Que Jay-Z pase de participar en la elección de esas figuras a encabezar personalmente el show representaría un cambio significativo en su papel dentro de la alianza.

Balón de futbol americano con el logo de la NFL | AFP

Se espera anuncio de la NFL