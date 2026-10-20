La banda irlandesa tendrá los reflectores en el juego entre Packers y Rams en las vísperas del Día de Acción de Gracias

La legendaria banda irlandesa U2 será la gran protagonista del espectáculo de medio tiempo del partido entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, programado para el próximo miércoles 25 de noviembre de 2026 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

El anuncio fue confirmado por Netflix, plataforma que transmitirá el encuentro a nivel internacional y que apuesta por una presentación musical de primer nivel para acompañar una fecha histórica en el calendario de la NFL. El partido se disputará en la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

¿Quién es U2?

La participación de U2 tendrá un significado especial, ya que la agrupación celebra su 50 aniversario desde su formación en Dublín, Irlanda, en 1976. Con cinco décadas de trayectoria, el grupo se mantiene como una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con una carrera marcada por giras multitudinarias.

La banda, integrada históricamente por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., cuenta con un repertorio que incluye éxitos como With or Without You, One, Beautiful Day y Where the Streets Have No Name. Estos temas forman parte de la identidad musical de U2 y han contribuido a consolidar su popularidad alrededor del mundo.

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Aunque todavía habrá que conocer los detalles del repertorio que presentará durante el medio tiempo, la expectativa estará centrada en cómo el grupo adaptará su propuesta musical a un espectáculo televisivo de alcance global.

¿Cuál es el antecedente de la banda con la NFL?

La presentación también conectará con uno de los antecedentes más recordados de la banda en el deporte estadounidense: su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXVI, en febrero de 2002.

En aquella ocasión, U2 ofreció una actuación cargada de simbolismo y emoción, en un homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Más de dos décadas después, el grupo volverá a un escenario de futbol americano para protagonizar un espectáculo que reunirá música, deporte y entretenimiento.

Davante Adams y Puka Nacua, receptores abiertos de Los Angeles Rams | AP