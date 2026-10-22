Andy Reid y Patrick Mahomes emitieron conmovedores mensajes para despedir a su excompañero

La NFL está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Allen Bailey, exala defensiva de los Kansas City Chiefs, a los 37 años de edad. El exjugador profesional fue localizado sin vida por su esposa en su residencia de Florida durante la jornada del martes 20 de octubre, aunque la noticia se difundió de forma oficial un día después por decisión de sus allegados.

De acuerdo con los informes iniciales brindados por su entorno familiar, se presupone que el deceso ocurrió por causas naturales, a la espera de los dictámenes oficiales que confirmen el motivo exacto de su partida.

¿Quién fue Allen Bailey?

Apodado 'Hulk' debido a su imponente físico de 1.91 metros de estatura y 131 kilogramos de peso, Bailey llegó a la liga seleccionado en la tercera ronda del Draft 2011 tras su paso por la Universidad de Miami. Defendió el emparrillado de los Chiefs a lo largo de ocho campañas (2011-2018), para posteriormente incorporarse a las filas de los Atlanta Falcons entre 2019 y 2020, acumulando una década de trayectoria en la NFL con estadísticas en temporada regular de 248 tacleadas, 22 capturas de mariscal de campo, 40 tacleadas para pérdida de yardas, cuatro balones sueltos forzados y siete recuperaciones de ovoide (una devuelta hasta el touchdown).

El impacto de su deceso provocó emotivas manifestaciones dentro de la franquicia de Kansas City:

Andy Reid, el entrenador en jefe transmitió sus condolencias en rueda de prensa reconociéndolo como uno de sus elementos predilectos y destacando su gran calidad humana. Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs, recordó que Bailey fue el primer compañero que conoció al llegar al vestidor en el Draft 2017: "Un gran compañero; es uno de esos jugadores que unen al equipo. Hace jugadas. No es necesariamente una superestrella, pero es el tipo que hace que todo funcione. Estamos orando por su familia", expresó la estrella de Kansas.

Patrick Mahomes, QB de Chiefs | AP