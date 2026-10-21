El comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró este miércoles que la liga da la bienvenida a una investigación sobre el manejo que tuvo Philadelphia respecto a los coágulos de sangre del quarterback Jalen Hurts, esto luego de que la Asociación de Jugadores (NFLPA) solicitara formalmente una revisión del caso.
¡Baja sensible en la NFL! Jalen Hurts queda fuera con Eagles por un coágulo de sangre
Durante la conferencia de prensa al término de la reunión anual de otoño de la NFL, Goodell explicó que el Dr. Allen Sills, director médico de la liga, ha repasado detalladamente cada uno de los pasos que se siguieron con el pasador. Asimismo, el comisionado enfatizó que el sindicato está en todo su derecho de solicitar dicha evaluación.
El parte médico de Jalen Hurts y la postura de la NFL
La declaración de Goodell se da un día después de que el propio Dr. Sills ofreciera una apasionada defensa del cuerpo médico de Eagles, mientras que el vicepresidente ejecutivo, Jeff Miller, aseguró que los oficiales de la liga tienen un claro conocimiento de cómo se desarrollaron los acontecimientos.
Actualmente, Jalen Hurts se encuentra en la lista de lesionados y se espera que se pierda el resto de la temporada luego de que un coágulo de sangre en su pantorrilla izquierda se desplazara hacia sus pulmones. Tanto la directiva de Philadelphia como su agente, Nicole Lynn, confirmaron que el mariscal de campo padece trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales.