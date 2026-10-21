Roger Goodell y la NFL dan la bienvenida a la investigación por el manejo médico de los coágulos de Jalen Hurts

El comisionado de la liga respaldó el derecho del sindicato de jugadores a revisar el protocolo implementado por Eagles tras el severo diagnóstico que dejó fuera al quarterback el resto de la temporada

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró este miércoles que la liga da la bienvenida a una investigación sobre el manejo que tuvo Philadelphia respecto a los coágulos de sangre del quarterback Jalen Hurts, esto luego de que la Asociación de Jugadores (NFLPA) solicitara formalmente una revisión del caso.

Durante la conferencia de prensa al término de la reunión anual de otoño de la NFL, Goodell explicó que el Dr. Allen Sills, director médico de la liga, ha repasado detalladamente cada uno de los pasos que se siguieron con el pasador. Asimismo, el comisionado enfatizó que el sindicato está en todo su derecho de solicitar dicha evaluación.

El parte médico de Jalen Hurts y la postura de la NFL

La declaración de Goodell se da un día después de que el propio Dr. Sills ofreciera una apasionada defensa del cuerpo médico de Eagles, mientras que el vicepresidente ejecutivo, Jeff Miller, aseguró que los oficiales de la liga tienen un claro conocimiento de cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Jalen Hurts pudo seguir jugando ante Bears | AP