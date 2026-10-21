La Asociación de Jugadores de la NFL rompió el silencio sobre la situación de Jalen Hurts

La NFLPA pidió una investigación sobre el caso que llevó al qB a jugar con un coágulo de sangre en la pantorrilla

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) ha decidido intervenir en una controversia que tanto la liga como los Philadelphia Eagles preferirían dejar atrás. El sindicato emitió un comunicado oficial este martes por la noche en el que solicita una revisión a fondo sobre cómo se gestionó la condición médica del mariscal de campo Jalen Hurts.

El caso de Jalen Hurts sigue dejando mucho que hablar. Este lunes se confirmó que el QB se perderá toda la temporada por coágulos en la sangre que han llegado a sus pulmones. Tras darse a conocer esta situación, múltiples detalles sobre como se llevó su salud, han generado polémica dentro de la Liga.

De acuerdo con reportes, especialistas en Londres evaluaron a Hurts hasta las cuatro de la mañana hora local, previo a su duelo ante los Jacksonville Jaguars. Inicialmente se catalogó como una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda, sin embargo, las pruebas complementarias revelaron una trombosis venosa profunda combinada con embolias pulmonares bilaterales.

A raíz de este diagnóstico, Hurts ha iniciado un tratamiento con anticoagulantes que le impide realizar actividades de contacto físico, lo que pone punto final a su participación en lo que resta de la temporada.

Jalen Hurts en conferencia de prensa con Eagles | AP

LA NFLPA pidió una investigación

Tras darse a conocer detalles sobre la situación médica de Hurts durante el viaje de los Eagles a Londres, la NFLPA lanzó un comentario donde cuestionó abiertamente la falta de acción por parte de las autoridades de la liga:

"La NFLPA no tiene conocimiento de ninguna investigación de la NFL sobre la atención médica brindada a Jalen Hurts. De hecho, la liga informó previamente al sindicato que no planeaba revisar los cuidados recibidos... Debe realizarse una investigación completa de los hechos. Determinar lo ocurrido es fundamental para garantizar que los jugadores reciban el más alto nivel de protección y atención médica en el futuro", afirmó la NFLPA en un comunicado

Jalen Hurts se pierde el resto de la campaña con Eagles | AP

Cabe destacar que, el doctor Allen Sills , el director médico de la NFL, ofreció una importante defensa de cómo los Eagles trataron a Hurts, en la cual indicó que sus dirigentes habían estado en contacto con el personal médico de Filadelfia y con la Cleveland Clinic en Londres durante todo el proceso.

Para la NFLPA manejo del caso, sin embargo, sugiere un intento por dar vuelta a la página con prontitud y desestimar cualquier cuestionamiento legítimo. Ante esto, la NFLPA ha decidido intervenir de manera formal para poner bajo la lupa los protocolos médicos y las decisiones tomadas en torno al mariscal de campo.