Lamar Jackson enciende la esperanza de los Ravens, ¿podrá volver ante Bengals el próximo juego?

Lamar Jackson tras su lesión con los Ravens de Baltimore | AP

El quarterback de Baltimore sigue día a día por una lesión en el tobillo izquierdo, pero podría volver a entrenar esta semana

Lamar Jackson podría estar más cerca de regresar con los Baltimore Ravens, aunque todavía no existe certeza sobre su disponibilidad para el duelo del domingo ante Cincinnati Bengals. El entrenador en jefe Jesse Minter informó que el quarterback continúa día a día mientras se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo.

El mariscal de campo se lesionó el pasado 4 de octubre durante el encuentro ante los Tennessee Titans. Aunque su evolución es positiva, el cuerpo técnico esperará a ver cómo responde antes de determinar si podrá volver a los emparrillados.

¿Cuándo podría regresar Lamar Jackson con Baltimore?

Minter señaló que Jackson podría reincorporarse a los entrenamientos durante esta semana, posiblemente el miércoles, aunque evitó confirmar una fecha para su regreso. “Potencialmente, pero veremos cómo evoluciona”, explicó el entrenador.

Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

El estratega también reconoció que el equipo tendrá mayor claridad conforme avance la semana. Por ahora, la condición de Jackson sigue bajo observación y su participación ante Cincinnati dependerá de su recuperación y de la evaluación del cuerpo médico.

Ravens necesita recuperar a su quarterback ante los Bengals

Lamar Jackson durante el partido ante Cardinals | AP

Durante la ausencia de Jackson, Tyler Huntley ha ocupado el puesto de titular y consiguió una victoria en tiempo extra frente a los Atlanta Falcons. Sin embargo, Baltimore perdió 13-10 ante los Cleveland Browns en la Semana 6, resultado que aumentó la importancia de recuperar a su quarterback estelar.