Bienvenidos a los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde mediremos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o en su defecto para evitar la 'condena´de recibir el primer pick del próximo Draft

Cambio en la cima después de seis semanas en la temporada 2026 de la NFL. Los Kansas City Chiefs con una gran demostración de balance en su triunfo sobre Chargers, con 272 yardas por pase y 150 por tierra, y al que limitaron a 259 yardas totales, mandan un mensaje al resto de la Liga, de que su dinastía solo se tomó una pausa la campaña pasada y oficialmente están de regreso. En el fondo, hay alternancia entre Titans, que sorprendió al vencer a Colts, y los propios Chargers, único equipo con 0-6, pero todavía un escalón arriba de Dolphins, que si no perdió fue por su semana Bye. El número entre paréntesis indica la posición de la semana pasada.

1 (2) Kansas City Chiefs (5-0)

Parece increíble, pero los Chiefs están pasando desapercibidos mientras siguen haciendo lo que mejor saben: ganar. Kansas City marcha invicto y Patrick Mahomes, apenas 10 meses después de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior, está jugando a un nivel considerable. Con Kenneth Walker liderando la NFL en yardas terrestres, el equipo de Andy Reid tiene argumentos de sobra para reclamar el trono. Y cuidado, porque sus próximos enfrentamientos ante Seattle y Denver podrían terminar de recordarle a toda la Liga que los Chiefs nunca se fueron. (Emiliano Arias).

Chiefs se impuso en casa sobre Broncos | AP

2 (1) San Francisco 49ers (6-0)

Primer equipo con seis victorias, claro está, porque Chiefs y Vikings, los otros invictos, ya descansaron. Los 49ers se sobreponen a las lesiones, ahora fue Mike Evans. Sin embargo, con Christian McCaffrey y un Brock Purdy entonado, encuentran la manera de salir adelante. La próxima semana toca Falcons. Se vislumbra el 7-0. (José Moreno).

3 (5) Minnesota Vikings (5-0)

Bye Week de mucho valor para los Vikingos. Después un inicio de temporada perfecto —e inesperado—, el equipo de Kevin O'Connell seguramente tomó muy bien el descanso para reponer energías y medirse en la Semana 7 a unos Colts que seguramente no amenazarán su invicto. (Esteban Gutiérrez).

4 (3) Buffalo Bills (5-1)

La defensa de los Bills es una gran preocupación para el futuro y las aspiraciones de este equipo, pero mientras en ofensiva tengan a Josh Allen seguirán siendo contendientes a ganarlo todo. El mariscal de Buffalo es una de las grandes armas ofensivas en la historia de la NFL y hoy el principal candidato a ganar el MVP de la temporada. Los veo peleando en Playoffs, pero con esta defensa casi imposible ganar el Super Bowl. (César Cuervo).

5 (9) Denver Broncos (4-2)

Contrario a los Bills, en Denver lo que preocupa es lo inoperante de la ofensiva y principalmente de Bo Nix, quien está promediando 4.9 yardas por intento de pase, la cifra más baja en los últimos 20 años para un QB que disputó al menos seis partidos en una temporada (ocupa el puesto 701 de 701). Sin embargo, esta defensiva es tan buena que no necesita mucha ayuda para poder ganar partidos. (César Cuervo).

6 (13) New England Patriots (4-2)

Sí, A.J. Brown regresó, pero su desempeño fue terrible. Pese a esto, Drake Maye supo aparecer en los momentos clave del partido y sumó tres pases de anotación más a sus registros. Lo preocupante: siguen sin encontrar un líder en el juego terrestre y eso limita de cierta manera a la ofensiva. (Esteban Gutiérrez).

Drake Maye con Patriots | AP

7 (14) Chicago Bears (4-2)

Regresó Caleb Williams y también la sonrisa de Ben Johnson y del resto de los Bears. Luego de tres encuentros ausentes, el pasador volvió a comandar el ataque y se vio la diferencia. Lanzó para 305 yardas. Chicago llegó a tener hasta más de 40 minutos de posesión de balón ante Atlanta y lo consolidó con puntos. Jugando así, resurge la esperanza de pelear por la División. (José Moreno).

8 (12) Green Bay Packers (4-2)

Valioso triunfo ante un rival inferior, Cowboys, que los mete al Top Ten de nuestro listado. A la ofensiva encontraron a su 'Chico dorado' en Matthew Golden, su pick 1 en el Draft 2025 y su apuesta franquicia en la posición de receptor abierto, pero les urge el regreso de Josh Jacobs, pues su estéril ataque terrestre los puede meter en problemas en su brutal contienda en la NFC Norte. (Mario Hernández).

9 (4) Seattle Seahawks (3-3)

La libreta de errores no se cierra. Caer 17-14 ante los Denver Broncos expuso una vez más los vicios que arrastran desde semanas previas: dos costosas intercepciones de Sam Darnold y un juego terrestre incapaz de imponer condiciones. Comenzaron el año dominando, pero tres caídas consecutivas en la campaña demuestran que la solidez del inicio era un espejismo. (Carlos Chávez).

Los Seahawks avanzan tranquilos hacia la victoria ante los Cardinals | AP

10 (6) Jacksonville Jaguars (4-2)

Dos semanas consecutivas con cierres dramáticos en Londres, uno lo sacaron ante Eagles con patada de Cam Little, pero perdieron el otro y lo peor es que fue ante Texans, rival divisional que viene peligrosamente en ascenso. Ligero paso atrás de los Jaguarsque los mantiene arañanado el Top Ten de nuestro ranking. (Mario Hernández).

11 (7) Baltimore Ravens (4-2)

Sin Lamar Jackson el equipo está en problemas. Tyler Huntley fue el QB titular esta última semana y poco pudo hacer. Apenas lanzó para 165 yardas. A eso se la suma de Derrick Henry tuvo una muy mala tarde. La defensiva hizo su trabajo, pero sin ataque no hay mucho para dónde mirar. (José Moreno).

12 (16) Pittsburgh Steelers (4-2)

Los Steelers no son un buen equipo, tienen defensiva, pero no tienen jugadores diferenciales en ataque y no tienen buen coaching. El manejo del reloj de Mike McCarthy comienza a ser preocupante y estuvo a nada de costarles el partido, que terminaron ganando en tiempo extra ante un equipo con un mariscal de campo novato no drafteado. Rico Dowdle regresó y le robó reflector a Jaylen Warren, mientras que el novato Germie Bernard parece darle un poco de luz a esta ofensiva, pero nada impresionante. (César Cuervo).

Jugadores de Steelers en celebración ante los Buccaneers | AP

13 (15) Carolina Panthers (3-2)

¡Qué alguien avise en Carolina, porque estos Panthers van en serio! Después de años de dudas y frustraciones, Bryce Young finalmente está demostrando por qué fue elegido con la primera selección global del Draft. El quarterback lidera la NFL con un promedio de 309.8 yardas por pase, además de acumular 11 touchdowns y apenas dos intercepciones. La defensiva también ha levantado la mano tras su desastroso debut ante Chicago, convirtiendo a Carolina en un equipo mucho más equilibrado. Los Panthers ya están entre los diez mejores y, aunque todavía falta mucho camino, comienzan a dejar de ser una sorpresa para convertirse en una amenaza real en la NFC. (Emiliano Arias).

14 (8) Los Angeles Rams (2-4)

Lo que prometía ser una temporada de ensueño en Los Ángeles se está convirtiendo en una película de terror. Los Rams, que comenzaron como favoritos para conquistar el Super Bowl, se desplomaron hasta el puesto 16 después de una dolorosa derrota por 18-16 ante Arizona. Para colmo, Davante Adams estará fuera entre seis y diez semanas por una lesión en el tendón de la corva. Aunque el equipo de Sean McVay presume números de élite tanto en ofensiva como en defensiva, la realidad es que no logra traducirlos en victorias. El talento está ahí, pero la paciencia comienza a agotarse y el supuesto equipo de ensueño luce cada vez más como una enorme decepción. (Emiliano Arias).

15 (11) Cincinnati Bengals (3-2)

Los Bengals tuvieron una semana de descanso, pero eso no significa que puedan dormir tranquilos. Joe Burrow y Ja'Marr Chase siguen siendo las principales armas de una ofensiva capaz de hacer daño a cualquiera, pero la defensiva continúa siendo el gran dolor de cabeza, especialmente después de permitir 466 yardas terrestres en sus últimos tres encuentros. Con marca de 3-2, los Bengals tuvieron tiempo para ajustar las piezas y recuperar energías, porque una cosa es descansar y otra muy distinta es quedarse dormidos en plena carrera por los Playoffs.(Emiliano Arias).

16 (10) Detroit Lions (3-2)

Silencio absoluto en Detroit, pero con una evolución que mete miedo. Su semana de descanso llegó en el momento perfecto para recuperar piezas clave en la defensiva y planificar la brutal contienda que se les viene en la NFC Norte. El equipo de Dan Campbell viene de dar su mejor exhibición del año al triturar a Arizona la jornada anterior, demostrando que cuando Jared Goff y Jahmyr Gibbs están finos, son una ofensiva imparable. (Carlos Chávez).

17 (21) Cleveland Browns (4-2)

Los Browns están demostrando que en la NFL no hace falta ganar con estilo para convertirse en un dolor de cabeza. Cleveland derrotó 13-10 a Baltimore impulsado por una defensiva que suma 19 capturas de quarterback, la segunda mejor cifra de la Liga. Su ofensiva está lejos de ser espectacular, pero el equipo de Todd Monken ha encontrado la fórmula para sobrevivir en partidos cerrados: sus cuatro victorias llegaron por diferencias de cuatro puntos o menos. Lo más sorprendente es que Cleveland está peleando la cima de la AFC Norte, algo que parecía impensable después de su complicado arranque de temporada. (Emiliano Arias).

18 (18) Las Vegas Raiders (3-3)

Ni ya eran tan buenos con su récord de 3-0, ni ahora son tan 'malosos' con tres descalabros consecutivos. Detesto las derrotas dignas en la NFL, pero hay que admitir que la forma en que compitieron al caer ante un candidato al Super Bowl por la AFC, como son los Bills, debe ilusionar de cara al futuro inmediato. Llevar a Klint Kubiak como coach es un acierto total, así como apostar por Kirk Cousins como quarterback, mientras sigue el desarrollo de Fernando Mendoza (Mario Hernández).

Raiders derrotó este último fin de semana a Saints | Raiders

19 (24) Houston Texans (2-4)

Un respiro internacional que reescribe el rumbo de su temporada. En un emocionante choque en el Estadio de Wembley, vencieron 34-31 a los Jacksonville Jaguars gracias a un gol de campo de último segundo de Ka'imi Fairbairn. C.J. Stroud recuperó la magia al registrar 312 yardas aéreas y 3 touchdowns. El terrible bache de 0-4 con el que iniciaron el año empieza a quedar en el olvido. (Carlos Chávez).

20 (19) New York Giants (3-2-1)

Dura derrota en su visita a Nueva Orleans, sin embargo, creo que la atención no debe ir al resultado, pues parece que se acabó la paciencia con Jameis Winston. Con el marcador en contra, J.J. McCarthy entró en el cuarto cuarto y tuvo una actuación sobresaliente, incluso estuvo cerca de igualar el marcador en la recta final. ¿Quién será el titular en la Semana 7? (Esteban Gutiérrez).

21 (17) Philadelphia Eagles (2-4)

Crisis total en el nido y el asiento de Nick Sirianni arde. Perder sin atenuantes en casa 25-14 contra los Carolina Panthers estira una racha de tres derrotas consecutivas. El panorama es catastrófico tras confirmarse la demoledora baja de Jalen Hurts, quien se perderá el resto de la temporada. Con Tanner McKee bajo el centro la ofensiva lució inoperante. Pasaron de ser contendientes a un plantel sin brújula donde luce sumamente difícil rescatar el año sin su quarterback franquicia. (Carlos Chávez).

22 (28) New Orleans Saints (2-4)

Preocupante la forma en la que los Giants estuvieron a nada de sacarles el partido después del ingreso de JJ McCarthy. El juego de pase con Tyler Shough tiene chispazos interesantes con Chris Olave, Devaughn Vele y seguro el próximo debut del novato Jordyn Tyson ayudará más temprano que tarde, pero el juego terrestre no existe tras las lesiones de Travis Etienne y ahora de Alvin Kamara. (César Cuervo).

23 (29) Arizona Cardinals (2-4)

La sorpresa de la semana al vencer a Rams en el SoFi, curiosamente la sede de sus dos únicos triunfos, que los catapultó seis peldaños en nuestros Power Rankings. Sin embargo, lo asombroso fue que lo hicieron a punta de patadas, ya sin Marvin Harrison Jr. En el róster y con gran defensa, que limitó a un ataque top a 286 yardas totales. Seguro los Cardinals no volarán a Playoffs, pero si darán bastantes dolores de cabeza a sus rivales en lo que resta de la temporada. (Mario Hernández).

24 (20) Atlanta Falcons (2-4)

Atlanta no logra aprovechar su localía y así no hay manera de aspirar a postemporada. Los emplumados cayeron por tercera ocasión en casa en el mismo número de juegos programados. Su defensivo se vio superada por Chicago. Bijan Robinson no explotó por tierra y eso es quitarle media posibilidad de victoria a Falcons. (José Moreno).

25 (23) Indianapolis Colts (2-4)

Antes de la Semana 6, la pregunta era si los Titans iban a ser capaces de ganar en la campaña y, de darse, quién sería su primera víctima; ambas respuestas las encontramos en los Colts, pero lo feo fue que perdieron en casa, ante su gente, dejaron ir una ventaja de 13 puntos al iniciar la segunda mitad y ante un rival que apenas totalizó 186 yardas, simplemente ridículo para equipo que busca credibilidad y respeto en la Liga. (Mario Hernández).

26 (22) Dallas Cowboys (2-4)

Los Vaqueros son un mal equipo de futbol americano. La ofensiva no es ni de cerca lo que nos prometieron en pretemporada y la defensiva es mala en todos los aspectos. No generan presión sobre el mariscal rival y la secundaria es una preocupación real, Caleb Downs no ha sido la solución pese a lo alto que lo tomaron en el draft. La ofensiva no termina de carburar pese a todo lo que prometieron. (César Cuervo).

Dak Prescott pasó una noche para el olvido ante Packers | AP

27 (27) Washington Commanders (1-4-1)

En Washington, las buenas noticias duran poco y los problemas parecen multiplicarse cada semana. Jayden Daniels comienza a recuperar la magia que lo convirtió en una de las grandes sensaciones de la NFL, pero ni siquiera su talento ha sido suficiente para rescatar a unos Commanders que se hunden en la clasificación. La derrota ante San Francisco volvió a exhibir las cuestionables decisiones de Dan Quinn, quien incluso pareció confundirse con la situación de una cuarta oportunidad. Con apenas una victoria en seis encuentros y una ofensiva que convierte únicamente el 30.9 por ciento de sus terceras oportunidades, la presión sobre el entrenador es enorme. Washington entra en su semana de descanso con una pregunta incómoda: ¿seguirá Quinn al mando cuando regresen al campo? (Emiliano Arias).

28 (25) New York Jets (2-4)

Vendieron cara la derrota ante Nueva Inglaterra, pero estos Jets siguen sin ser un equipo sólido y que muestra problemas en las tres facetas del juego. La buena noticia para ellos es que el novato Omar Cooper volvió a la actividad y lo hizo con una actuación sublime que llamó poderosamente la atención. (Esteban Gutiérrez).

29 (26) Tampa Bay Buccaneers (1-5)

El efecto de la semana pasada se desmoronó por completo. La inconsistencia volvió a Raymond James Stadium al caer 26-19 contra los Pittsburgh Steelers, rompiendo el momento anímico que traían tras pegarle a Dallas. Jalon Daniels sufrió la presión rival entregando dos intercepciones. El equipo sigue hundido en un récord perdedor difícil de maquillar. (Carlos Chávez).

30 (31) Tennessee Titans (1-5)

Por fin llegó la primera alegría del año, construida desde el orgullo de la trinchera. Superar 26-20 a los Indianapolis Colts cortó la humillante sequía con la que abrieron la campaña. Aunque Cameron Ward tuvo una tarde discreta por aire, Joey Slye fue la figura anotando 14 puntos con sus patadas y la defensiva sofocó a Daniel Jones con 6 capturas. Siguen en el fondo de la Liga, pero esta semana demostraron que aún tienen signos vitales. (Carlos Chávez).

31 (30) Los Angeles Chargers (0-6)

Terrible de los Chargers con su inicio de 0-6. Solo en tres ocasiones previas arrancaron se forma similar y ocurrió en 1975 y 2000. Obviamente luce ya imposible pensar en playoffs. Su ofensiva apenas promedia 15 puntos por partido. Mike McDaniel corre peligro como coordinador ofensivo si no mejora esta semana. Lo mejor para ellos es que hay bye, tiempo suficiente para tomar medidas. (José Moreno).

32 (32) Miami Dolphins (0-5)