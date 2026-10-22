Broncos recuperan al novato corredor Jonah Coleman quien está cerca de volver a reforzar al equipo

El novato podrá volver a entrenar y el equipo tendrá hasta 21 días para decidir si lo activa para un partido

Los Denver Broncos recibieron buenas noticias de cara a la Semana 7 de la NFL, luego de designar al corredor Jonah Coleman para regresar de la lista de reservas lesionados. El movimiento, anunciado este miércoles, representa un avance importante para el novato, que busca volver a la actividad después de perderse cuatro partidos.

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Jonah Coleman busca recuperar su lugar en los Broncos

El corredor de 23 años sufrió un esguince de tobillo durante la victoria de Denver sobre los Jacksonville Jaguars en la segunda semana de la temporada. Pese a que continuó jugando en aquel encuentro, la lesión terminó por enviarlo a la lista de reservas lesionados el 26 de septiembre.

Coleman había dejado buenas sensaciones antes de su baja, especialmente ante Jacksonville, cuando registró 58 yardas totales y anotó su primer touchdown en la NFL. Fue seleccionado por Denver en la cuarta ronda del Draft de 2026 y representa una alternativa joven para fortalecer el ataque terrestre.

Denver abre una ventana para su regreso

Con esta designación, Coleman podrá reincorporarse a los entrenamientos, aunque eso no significa que su regreso a los partidos esté confirmado. Los Broncos disponen de un periodo de hasta 21 días para activarlo; si no lo hacen dentro de ese plazo, no podrá volver a jugar esta temporada.

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Durante su ausencia, Denver ha repartido las responsabilidades en el ataque terrestre entre J.K. Dobbins, RJ Harvey y Tyler Badie. La reincorporación de Coleman podría ampliar las opciones del entrenador Sean Payton y ofrecer mayor profundidad al backfield.