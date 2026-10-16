Denver evitó el desastre en el Thursday Night Football gracias a una actuación estelar de su defensa

Con dos intercepciones a Sam Darnold, incluyendo una en tiempo extra, los Broncos se llevaron el triunfo en la Semana 6

Los Denver Broncos evitaron el desastre en tiempos extras del partido de Jueves por la Noche de la NFL. El equipo de Colorado interceptó a Sam Darnold en tiempo extra para poder llevarse la victoria ante el campeón defensor, los Seattle Seahawks.

Ja'Quan McMillian interceptó un pase de Sam Darnold en el tiempo extra y Wil Lutz anotó un gol de campo de 53 yardas que le dio a los Denver Broncos una victoria de 17-14.

Podría interesarte NFL NFL Power Rankings de RÉCORD tras la Semana 5

Los Broncos superaron un difícil inicio de temporada de seis semanas con un récord de 4-2 a pesar de una plantilla plagada de lesiones y una ofensiva irregular, mientras que los Seahawks (3-3) sufrieron su segunda derrota en cinco días. Además, igualaron su número de derrotas de la temporada pasada, cuando ganaron su segundo título de Super Bowl.

McMillian interceptó un pase destinado a Rashid Shaheed en la yarda 43 de Denver, la segunda intercepción de la noche por parte de Darnold. Esta y un balón suelto de propio Shaheed, así como un gol de campo errado de Jason Myers, terminó costándoles la derrota a los Seahawks.

McMillian, esquinero de Denver, capturando al QB de Seattle, Sam Darnold | AP

Seattle vio cerca la remontada

Seattle fue el primero en poner puntos en el marcador gracias a un gol de campo de Myers, sin embargo, Denver respondió con dos anotaciones por la vía terrestre en el segundo cuarto. Los TD de Dobbins y Harvey, así como una gran actuación de la defensa, mantuvieron con ventaja a los Broncos hasta el último cuarto.

Seattle logró responder cuando faltaban cinco minutos en el partido para poner el juego 11-14. George Holani puso la única anotación para Seattle en el juego, mientras que Shaheed logró la recepción para la conversión y poner el juego a sólo tres puntos.

Jason Myers empató el partido a 14 con 3 segundos restantes en el tiempo reglamentario. Los Seahawks iniciaron su serie ofensiva para empatar el partido en el mediocampo después de una devolución de despeje de 31 yardas de Shaheed, luego de que los Broncos no lograran avanzar en su sexto intento.

Sam Darnold entregando el balón a su corredor en el duelo ante los Broncos | AP

La intercepción que selló el juego

Sam Darnold lanzó una intercepción restando menos de dos minutos en el partido lo que parecía sellar el partido, sin embargo, la defensa de Seattle le dio una última oportunidad a su ofensiva. Fue entonces que Myers logró mandar el juego a tiempos extra.

Pese a tener una nueva oportunidad de ganar el partido, Sam Darnold volvió a cometer el error y esta vez le terminó costando la derrota. Este es el tercer partido en la temporada del QB con dos intercepciones y el segundo consecutivo.

Al final, con un par de acarreos, los Broncos dejaron a Will Lutz en posición de gol de campo par poder poner el gol de campo ganador. Con esta victoria, Denver ya llegó a cuatro victorias y se acercan a los Chiefs en lo alto de la AFC Oeste.

Will Lutz celebrando la victoria ante los Seattle Seahawks | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?