¡Baja sensible en la NFL! Jalen Hurts queda fuera con Eagles por un coágulo de sangre

El reemplazo del campeón del Super Bowl será Tanner McKee

Los Philadelphia Eagles recibieron una dura noticia de cara a la Semana 6 de la NFL, luego de que se confirmara que su mariscal de campo titular, Jalen Hurts, no podrá disputar el encuentro de este domingo frente a Carolina Panthers debido a un problema de salud que encendió las alarmas dentro de la organización.

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De acuerdo con un comunicado del equipo, Hurts presenta un coágulo de sangre superficial en la pantorrilla, situación que comenzó después de recibir un pisotón durante el partido contra Los Angeles Rams. Aunque inicialmente los médicos consideraron que el jugador podía mantenerse activo, nuevos estudios obligaron a modificar el plan de recuperación.

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles | AP

¿Qué le pasó a Jalen Hurts y por qué no jugará con Eagles?

El equipo de Philadelphia explicó que, tras el viaje de la plantilla a Londres, el quarterback fue sometido a un ultrasonido el pasado 10 de octubre, mediante el cual se identificó la presencia del coágulo. En ese momento, el cuerpo médico determinó que la movilidad y la actividad física podían formar parte de un manejo seguro de su condición.

Bajo esa valoración, Hurts recibió autorización para participar sin restricciones en el compromiso frente a Jacksonville Jaguars del fin de semana anterior. Incluso, el mariscal de campo completó con normalidad el entrenamiento del miércoles, sin que hasta ese momento existiera una indicación médica para detener su actividad deportiva.

Sin embargo, una ecografía de seguimiento realizada ese mismo miércoles detectó que el coágulo había presentado movimiento, por lo que los especialistas decidieron frenar su participación en actividades competitivas. Esta nueva evaluación provocó que Philadelphia descartara al quarterback para el siguiente encuentro.

Jalen Hurts como pasador titular de Eagles | AP

¿Quién reemplazará a Jalen Hurts contra Carolina Panthers?

Ante la ausencia de su principal figura ofensiva, Tanner McKee será el encargado de asumir la titularidad como quarterback de los Philadelphia Eagles en el compromiso frente a Carolina Panthers. El joven pasador tendrá la responsabilidad de comandar el ataque de la franquicia de Pennsylvania durante la Semana 6.

Por ahora, la organización no ha establecido una fecha para el regreso de Hurts a los emparrillados. La duración de su ausencia dependerá de su evolución médica y de las medidas que determinen los especialistas, mientras el equipo y la NFL trabajan en el protocolo más adecuado para su tratamiento.