La superestrella de WWE estuvo presente en el partido ante Detroit Lions y ayudó con el grito de guerra de los locales

Charlotte Flair tuvo una noche especial fuera del ring al convertirse en invitada de los Carolina Panthers durante su partido ante los Detroit Lions. La superestrella de WWE estuvo presente en el estadio y se encargó de motivar a los aficionados previo al encuentro.

La presencia de ‘The Queen’ terminó acompañada por una victoria para los Panthers, quienes derrotaron 32-26 a los Lions en un emocionante encuentro. Flair incluso presumió en sus redes sociales su participación con el equipo de Carolina.

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Charlotte Flair se une al grito de guerra de los Panthers

Antes del inicio del partido, la luchadora apareció frente a los aficionados para participar en el tradicional grito de guerra de los Panthers, encendiendo el ambiente en las tribunas.

Charlotte Flair, quien nació en Charlotte, Carolina del Norte, ha mostrado en distintas ocasiones su conexión con la ciudad, por lo que su aparición con el equipo de la NFL generó reacciones entre los seguidores.

Charlotte Flair ha ganado dos en el corto historial de las batallas reales femeninas | wwe.com

Los Panthers se llevan la victoria ante Detroit

La visita de ‘The Queen’ terminó con un resultado positivo para Carolina, pues los Panthers consiguieron imponerse 32-26 a los Detroit Lions en un duelo que se mantuvo cerrado hasta los últimos minutos.