En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Semana 6 de temporada regular

La NFL arranca una nueva semana de actividad con el juego de Jueves por la Noche entre los Denver Broncos y los Seattle Seahawks, un partido que estuvimos a punto de ver en el pasado Super Bowl. Ahora ambos equipos se ven en el arranque de la Semana 6 en el juego que se podrá seguir en punto de las 18:20 horas por FOX One.

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Así llegan los equipos

Pese a que ambos equipos llegan al partido de Semana 6 con un récord ganador, parecen estar lejos de aquellas franquicias que lideraron ambas conferencias la temporada pasada. Este año, sus ofensivas, han dejado mucho que desear pero, gracias a sus defensas, han podido sumar victorias en este arranque de temporada.

Seattle llega tras haber caído la semana pasada ante los San Francisco 49ers, en un partido en el que Sam Darnold tuvo dos intercepciones y menos de 200 yardas. Pese a que Jaxon Smith-Njigba sigue brillando, la ofensiva aún no ha lucido este año.

Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, en acción de juego | AP

En el caso de los Broncos, viene de llevarse la victoria ante los Chargers, pero el equipo no se mostró como la potencia de la semana pasada. El equipo ha tenido múltiples complicaciones al punto que Sean Peyton decidió asumir la responsabilidad de llamar las jugadas a la ofensiva.

Pese a que su primer juego de la temporada la defensa de Denver permitió 31 puntos, desde entonces ha venido mejorando dejando a tres de sus cuatro rivales en menos de 20 puntos ya hora se medirán ante un equipo que ha batallado toda la campaña.

Bo Nix comandó la victoria de Broncos ante Rams | AP

Historial entre ambos

Estos dos equipos se han visto las caras en 58 veces veces previas incluidas dos partidos de postemporada. Hasta el momento, Denver tiene la ventaja con 35 victorias por 23 para los Seattle Seahawks.

Pese al historial, los Seahawks llegan con ventaja en el historial más reciente pues se han llevado la victoria en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos incluyendo los últimos dos. Y el más importante, el duelo de Super Bowl en el 2014.