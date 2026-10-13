Jameson Williams derrota a la NFL y recupera casi 27 mil dólares, ¿qué pasó con su castigo?

Jameson Williams hace una recepción en un duelos de Lions | NFL

Su argumento sobre la legalidad de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos llamó la atención, aunque la NFL le dejó una advertencia sobre su comportamiento en el campo

Jameson Williams consiguió una victoria fuera de los emparrillados al lograr que la NFL retirara dos multas que sumaban 26 mil 867 dólares. El receptor de los Detroit Lions había sido sancionado por sus celebraciones durante el partido de la Semana 2 frente a los Buffalo Bills.

Podría interesarte NFL NFL en México busca consolidar al país con un partido cada año a partir de 2026

La resolución le permitió recuperar el dinero correspondiente a las penalizaciones de 14 mil 926 y 11 mil 941 dólares, relacionadas con dos gestos considerados inapropiados por la liga.

Sin embargo, el caso también reabrió el debate sobre los límites que establece la NFL para los festejos de sus jugadores.

El argumento de Jameson Williams que convenció en la apelación

Jameson Williams es uno de los mejores receptores de los Lions | NFL

De acuerdo con información reportada por NFL Network e Ian Rapoport, Williams defendió uno de sus gestos al argumentar que no era ofensivo y que, si se interpretaba como una referencia a fumar marihuana, esa sustancia es legal en algunos estados del país. La defensa formó parte de su apelación contra una de las multas.

El receptor había realizado un movimiento que parecía simular una fumada para después pasar un objeto imaginario a sus compañeros. La celebración también involucró a otros jugadores, quienes recibieron sanciones por participar en el festejo durante el encuentro ante Buffalo.

La NFL revocó las multas, pero lanzó una advertencia al receptor

Jameson Williams regresará con Detroit | NFL

Pese a retirar las sanciones económicas, la liga mantuvo su postura sobre las celebraciones que simulan el consumo de drogas. La NFL y la Asociación de Jugadores recordaron que los gestos relacionados con fumar o consumir sustancias prohibidas siguen estando vetados por las reglas de conducta.