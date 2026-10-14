NFL aplica suspensión a Alaric Jackson por golpear a Bradley Chubb en el lunes por la noche

Alaric Jackson desató su enojo por la derrota con los rivales | NFL

El jugador podrá apelar la decisión, pero su ausencia representa un problema para la protección de Matthew Stafford

La NFL no dejó pasar la agresión de Alaric Jackson contra Bradley Chubb y anunció una suspensión de dos partidos para el liniero ofensivo de Los Angeles Rams.

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La sanción llegó después del altercado que protagonizó al término de la derrota de su equipo por 37-34 en tiempo extra frente a los Buffalo Bills.

El incidente ocurrió en el campo del SoFi Stadium, cuando los jugadores intercambiaban saludos y camisetas después del encuentro. Las cámaras captaron a Jackson acercándose a Chubb y lanzándole un golpe en el rostro, lo que provocó la intervención de otros jugadores para evitar que la situación aumentara.

¿Por qué la NFL suspendió a Alaric Jackson?

De acuerdo con el anuncio de la liga, Jackson infringió la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, que sanciona las conductas contrarias a los principios generalmente aceptados de deportividad. La suspensión será sin goce de sueldo y el jugador tiene derecho a apelar la resolución.

Por su parte, Chubb restó importancia al altercado y explicó que las emociones estaban a flor de piel después de un partido tan cerrado.

Los Rams perderán a un titular en un momento complicado

Los Bills se lucieron para vencer a domicilio a los Rams | AP

La ausencia de Jackson afectará directamente a la línea ofensiva de Los Ángeles, pues el jugador es el tackle izquierdo titular y una pieza importante para proteger el lado ciego del quarterback Matthew Stafford. Si la sanción se mantiene, se perderá los encuentros ante Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders.

David Quessenberry aparece como una de las principales alternativas para ocupar su lugar, aunque el entrenador Sean McVay también podría realizar ajustes en la línea ofensiva.

La suspensión representa el segundo castigo de dos partidos que Jackson recibe durante su carrera en la NFL. En 2024, la liga ya lo había sancionado por una violación a su política de conducta personal.