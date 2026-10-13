NFL en México busca consolidar al país con un partido cada año a partir de 2026

Partido de la NFL en México en la Temporada 2022 | IMAGO 7

El director de NFL México aseguró que el encuentro entre Vikings y 49ers, será clave para recuperar la continuidad de la liga en el país

El regreso de la NFL a México no solamente representa la oportunidad de disfrutar un partido de temporada regular, sino también es el inicio de una nueva etapa para consolidar al país como una sede constante del futbol americano profesional. Así lo señaló Arturo Olivé, director de NFL México, en charla con RÉCORD.

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El próximo 22 de noviembre está marcado en el calendario con el choque entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, lo que representa el retorno de la liga luego de 2022.

Juegos internacionales han dejado un grato resultado

El directivo explicó que la intención de la liga es establecer una presencia permanente en territorio mexicano, con al menos un partido por temporada a partir de este año.

Olivé reconoció que países como Australia, Brasil e Inglaterra también avanzan en la estrategia internacional de la NFL, pero destacó que México busca recuperar la regularidad que tuvo anteriormente.

Cam Little en celebración con los Jaguars en el partido de ante Eagles en Londres | AP

“Australia, Inglaterra, Brasil, han hecho muy bien su trabajo. Van por el buen camino. Nosotros ya pasamos por esa etapa, ahora tenemos el compromiso de consolidar", reconoció.

El partido más reciente de temporada regular de la NFL en México se disputó en 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

Cuatro años después, el encuentro en el ahora Estadio Banorte, marcará el regreso y será una prueba importante para afianzar los planes de la liga en el país.

Arturo Olive, director de la Liga en México | Especial

"Regresamos después de muchos años de ausencia y la intención es consolidar nuestra presencia como fue la intención desde el 2016. Tuvimos presencia ciertamente irregular, pero queremos consolidar esa presencia con un juego cada año a partir de 2026", reveló.

La apuesta cobra relevancia en una temporada en la que la liga programó nueve partidos internacionales, con encuentros en Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México.

Juegos Internacionales de NFL en 2026

10 de septiembre - Melbourne, Australia San Francisco 49ers 27-7 Los Ángeles Rams

27 de septiembre – Río de Janeiro, Brasil: Baltimore Ravens 34-31 Dallas Cowboys

4 de octubre – Londres, Inglaterra: Indianapolis Colts 30-13 Washington Commanders

11 de octubre – Londres, Inglaterra: Jacksonville Jaguars 19-17 Philadelphia Eagles

18 de octubre – Londres, Inglaterra: Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars

25 de octubre – París, Francia: Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints

8 de noviembre – Madrid, España: Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons

15 de noviembre – Múnich, Alemania: New England Patriots vs. Detroit Lions

22 de noviembre – Ciudad de México, México: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers

Ogbo Okoronkwo, en partido de temporada regular con los San Francisco 49ers | AP

La oficina de la NFL en Nueva York quedó sorprendida por la venta de boletos

Otro de los aspectos que destacó Olivé fue la respuesta de los aficionados mexicanos durante la venta de entradas para el duelo entre Vikings y 49ers.

El directivo aseguró que los boletos se agotaron rápidamente y que el resultado dejó satisfechos a los responsables de la liga en Estados Unidos.

Fachada del Estadio Azteca en el partido de la NFL en 2022 | IMAGO 7

“Se agotaron muy rápido los boletos. Eso dejó muy satisfechos a nuestros jefes de Nueva York. Es la primera vez que la venta de boletos se maneja desde allá y quedaron sorprendidos”, comentó.