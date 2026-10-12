Los 49ers se burlan de Seattle en redes sociales tras su victoria en la Semana 5

Mike Evans realiza una recepción en el juego ante Seattle | AP

San Francisco aprovechó el momento viral de Mike Evans y Trevon Diggs para lanzar una indirecta a los Seahawks en redes sociales

Los San Francisco 49ers no dejaron pasar la oportunidad de presumir su victoria sobre Seattle y también de lanzar una burla a sus rivales divisionales. Después del triunfo por 32-29 en la Semana 5 de la NFL, el equipo utilizó sus redes sociales para aprovechar el momento viral que protagonizó Mike Evans con Trevon Diggs.

Mike Evans y el famoso juego de “¿Adivina quién?”

La franquicia publicó una imagen del receptor jugando al popular juego de mesa “¿Adivina quién?”, acompañada de algunas de las atrapadas que realizó durante el encuentro.

La publicación hizo alusión al momento en el que Evans volteó a Diggs para revisar el nombre en la parte trasera de su jersey, una escena que rápidamente se convirtió en tendencia.

El episodio ocurrió después de una jugada en la que ambos intercambiaron palabras. Evans tomó al defensivo de los Seahawks por los hombros y lo giró para mirar su nombre, lo que muchos interpretaron como una forma de preguntarle quién era.

La frase “TÚ SABES QUIÉN” encajó con la burla de San Francisco, que aprovechó la escena para presumir tanto la actuación de su jugador como el resultado ante uno de sus principales rivales de división.

Mike Evans respondió con una actuación de 113 yardas

Más allá de la polémica, Evans tuvo una tarde sobresaliente en Seattle. El receptor terminó con siete recepciones para 113 yardas y un touchdown, su mejor actuación hasta ahora con los 49ers.

Mike Evans tuvo una tarde sobresaliente frente a los Seahawks | AP