El esperado choque de la Semana 5 de la NFL entre los Buffalo Bills y Los Angeles Rams será el lunes 12 de octubre a las 18:15 horas (Tiempo del Centro de México) desde la majestuosa cancha del SoFi Stadium, la transmisión del Monday Night Football la podrás disfrutar completamente en directo a través de la señal de ESPN en televisión restringida, así como mediante las plataformas de streaming Disney+ Premium y NFL Game Pass en DAZN.
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Los liderados por Josh Allen llegan a este compromiso tras sufrir su primer tropiezo de la temporada, buscando afianzarse en la cima de la AFC Este, mientras que la franquicia angelina pretende hilar triunfos tras vencer a Philadelphia y concretar el retorno de su referente defensivo, Aaron Donald.
¿Cómo llegan Bills y Rams al Monday Night Football?
Los Buffalo Bills comandan la AFC Este con un récord de 3-1. Tras un arranque arrollador con victorias ante Texans, Lions y Chargers, la ofensiva de Josh Allen sufrió un frenón la semana pasada al caer frente a los Patriots en su primer duelo divisional.
Por su parte, Los Angeles Rams marchan con marca de 2-2 en el tercer puesto de la NFC Oeste. El conjunto de Sean McVay ha vivido una campaña de altibajos tras caer ante 49ers y Broncos, pero llega con la moral en alto después de conseguir un importante triunfo sobre los Philadelphia Eagles.
¿Dónde y a qué hora ver Bills vs Rams?
Fecha: Lunes 12 de octubre de 2026
Horario: 18:15 horas (Tiempo del Centro de México)
Sede: Estadio SoFI
Transmisión en vivo: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass (DAZN)