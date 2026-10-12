Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el Monday Night Football de la NFL?

Los Bills buscan reencontrarse con la victoria tras perder el invicto, mientras que los Rams llegan motivados en el cierre de la Semana 5

El esperado choque de la Semana 5 de la NFL entre los Buffalo Bills y Los Angeles Rams será el lunes 12 de octubre a las 18:15 horas (Tiempo del Centro de México) desde la majestuosa cancha del SoFi Stadium, la transmisión del Monday Night Football la podrás disfrutar completamente en directo a través de la señal de ESPN en televisión restringida, así como mediante las plataformas de streaming Disney+ Premium y NFL Game Pass en DAZN.

Los liderados por Josh Allen llegan a este compromiso tras sufrir su primer tropiezo de la temporada, buscando afianzarse en la cima de la AFC Este, mientras que la franquicia angelina pretende hilar triunfos tras vencer a Philadelphia y concretar el retorno de su referente defensivo, Aaron Donald.

¿Cómo llegan Bills y Rams al Monday Night Football?

Los Buffalo Bills comandan la AFC Este con un récord de 3-1. Tras un arranque arrollador con victorias ante Texans, Lions y Chargers, la ofensiva de Josh Allen sufrió un frenón la semana pasada al caer frente a los Patriots en su primer duelo divisional.

Josh Allen celebrando su quinta anotación ante los Lions | AP

Por su parte, Los Angeles Rams marchan con marca de 2-2 en el tercer puesto de la NFC Oeste. El conjunto de Sean McVay ha vivido una campaña de altibajos tras caer ante 49ers y Broncos, pero llega con la moral en alto después de conseguir un importante triunfo sobre los Philadelphia Eagles.

Xavier Smith, receptor abierto, en su etapa con Los Angeles Rams | AFP

¿Dónde y a qué hora ver Bills vs Rams?