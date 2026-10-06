Tampa Bay y Dallas abrirán la Semana 5 de la NFL | Especial

La Semana 5 arranca con Tampa Bay ante Dallas y tendrá acción el domingo con el segundo duelo internacional en Londres

La temporada de la NFL avanza rápidamente y la Semana 5 marcará el inicio del segundo mes de actividad, con San Francisco, Minnesota y Kansas City como los tres equipos que todavía mantienen la marca perfecta de 4-0.

Las acciones comenzarán el jueves por la noche con el Thursday Night Football, cuando Tampa Bay visite a Dallas en un duelo que podrá seguirse en México a través de Fox One y DAZN, dando el banderazo a un nuevo fin de semana de futbol americano.

Philadelphia y Jacksonville abrirán el domingo desde Londres

La actividad dominical comenzará desde las 7:30 horas, tiempo del centro de México, con el duelo internacional entre Philadelphia y Jacksonville desde Londres. El partido podrá verse por DAZN, ESPN 2 y Disney+.

Más tarde, a las 11:00 horas, habrá dos encuentros disponibles en México. Chicago se medirá con Green Bay, partido que podrá seguirse por Fox One y DAZN, mientras que Las Vegas enfrentará a New England por Canal 9, en televisión abierta.

Juegos y canales donde se podrá ver la actividad de la Semana 5 de la NFL | Récord

La jornada continuará por la tarde con dos encuentros destacados. San Francisco ante Seattle será transmitido por Canal 9, mientras que Denver visitará a Los Angeles Chargers en un partido disponible por Fox One y DAZN.

Baltimore y Buffalo cerrarán la Semana 5

Jugadores de los Bills celebrando anotación ante los Lions | AP

El cierre del domingo por la noche estará a cargo de Baltimore y Atlanta, en un encuentro que podrá seguirse por ESPN, Disney+ y DAZN. Será una nueva oportunidad para que los equipos de la NFL continúen buscando posiciones importantes en sus respectivas divisiones.

La Semana 5 llegará a su final el lunes por la noche con el enfrentamiento entre Buffalo y Los Angeles Rams, también disponible en México a través de ESPN, Disney+ y DAZN, en el tradicional Monday Night Football.

Dónde ver la Semana 5 de la NFL en México