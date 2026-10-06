La temporada de la NFL avanza rápidamente y la Semana 5 marcará el inicio del segundo mes de actividad, con San Francisco, Minnesota y Kansas City como los tres equipos que todavía mantienen la marca perfecta de 4-0.
San Francisco arranca 4-0 por quinta vez, ¿hasta dónde llegaron las veces anteriores?
Las acciones comenzarán el jueves por la noche con el Thursday Night Football, cuando Tampa Bay visite a Dallas en un duelo que podrá seguirse en México a través de Fox One y DAZN, dando el banderazo a un nuevo fin de semana de futbol americano.
Philadelphia y Jacksonville abrirán el domingo desde Londres
La actividad dominical comenzará desde las 7:30 horas, tiempo del centro de México, con el duelo internacional entre Philadelphia y Jacksonville desde Londres. El partido podrá verse por DAZN, ESPN 2 y Disney+.
Más tarde, a las 11:00 horas, habrá dos encuentros disponibles en México. Chicago se medirá con Green Bay, partido que podrá seguirse por Fox One y DAZN, mientras que Las Vegas enfrentará a New England por Canal 9, en televisión abierta.
La jornada continuará por la tarde con dos encuentros destacados. San Francisco ante Seattle será transmitido por Canal 9, mientras que Denver visitará a Los Angeles Chargers en un partido disponible por Fox One y DAZN.
Baltimore y Buffalo cerrarán la Semana 5
El cierre del domingo por la noche estará a cargo de Baltimore y Atlanta, en un encuentro que podrá seguirse por ESPN, Disney+ y DAZN. Será una nueva oportunidad para que los equipos de la NFL continúen buscando posiciones importantes en sus respectivas divisiones.
La Semana 5 llegará a su final el lunes por la noche con el enfrentamiento entre Buffalo y Los Angeles Rams, también disponible en México a través de ESPN, Disney+ y DAZN, en el tradicional Monday Night Football.
Dónde ver la Semana 5 de la NFL en México
Jueves: Tampa Bay vs. Dallas — Fox One y DAZN
Domingo, 7:30: Philadelphia vs. Jacksonville — DAZN, ESPN 2 y Disney+
Domingo, 11:00: Chicago vs. Green Bay — Fox One y DAZN
Domingo, 11:00: Las Vegas vs. New England — Canal 9
Domingo, tarde: San Francisco vs. Seattle — Canal 9
Domingo, tarde: Denver vs. Los Angeles Chargers — Fox One y DAZN
Domingo, noche: Baltimore vs. Atlanta — ESPN, Disney+ y DAZN
Lunes: Buffalo vs. Los Angeles Rams — ESPN, Disney+ y DAZN