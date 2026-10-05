La NFL no tardó en tomar cartas en el asunto después de que los árbitros Jeff Seeman y Adrian Hill se vieron inmiscuidos en incidentes con jugadores del juego entre Arizona y Giants, por lo que fueron suspendidos y no podrán actuar en las próximas semanas.
Polémica en la NFL: árbitro es acusado de insultar a Trey McBride y la NFLPA exige medidas
Jeff Seeman se va suspendido por su insultar a Trey McBride
El castigo más severo fue para Seeman, juez de línea que recibió una suspensión de dos partidos luego de que las cámaras captaran un intercambio con Trey McBride, ala cerrada de los Arizona Cardinals, durante la derrota ante Giants.
La situación ocurrió en el último cuarto, después de que los oficiales no marcaran una posible interferencia de pase sobre McBride en una jugada de tercera oportunidad. El jugador reclamó la decisión y Seeman respondió con una expresión ofensiva, situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
JC Tretter, director ejecutivo de la NFLPA, señaló que este tipo de conducta de un oficial hacia un jugador es inaceptable y pidió que los árbitros sean sometidos a los mismos estándares de responsabilidad que los jugadores.
Adrian Hill también recibe castigo de la NFL
Por su parte, el réferi Adrian Hill fue suspendido un partido por un incidente durante el duelo entre los Minnesota Vikings y los Miami Dolphins. Hill terminó en el suelo después de que Eric Wilson fuera bloqueado accidentalmente hacia él por el corredor de Miami, Ollie Gordon II.
Tras levantarse, Hill reaccionó molesto y tuvo un intercambio con Wilson, quien incluso había intentado ayudarlo a levantarse.
Las sanciones fueron impuestas por Ramon George, vicepresidente de arbitraje de la NFL. Hill podrá regresar en la Semana 6, mientras que Seeman deberá esperar hasta la Semana 7.