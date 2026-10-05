Jeff Seeman fue captado al momento de insultar a un jugador de Cardinals | Captura

Jeff Seeman recibió una suspensión de dos partidos y Adrian Hill de uno por conducta no profesional hacia jugadores

La NFL no tardó en tomar cartas en el asunto después de que los árbitros Jeff Seeman y Adrian Hill se vieron inmiscuidos en incidentes con jugadores del juego entre Arizona y Giants, por lo que fueron suspendidos y no podrán actuar en las próximas semanas.

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Jeff Seeman se va suspendido por su insultar a Trey McBride

El castigo más severo fue para Seeman, juez de línea que recibió una suspensión de dos partidos luego de que las cámaras captaran un intercambio con Trey McBride, ala cerrada de los Arizona Cardinals, durante la derrota ante Giants.

La situación ocurrió en el último cuarto, después de que los oficiales no marcaran una posible interferencia de pase sobre McBride en una jugada de tercera oportunidad. El jugador reclamó la decisión y Seeman respondió con una expresión ofensiva, situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

JC Tretter, director ejecutivo de la NFLPA, señaló que este tipo de conducta de un oficial hacia un jugador es inaceptable y pidió que los árbitros sean sometidos a los mismos estándares de responsabilidad que los jugadores.

Adrian Hill también recibe castigo de la NFL

Adrian Hill, árbitro de la NFL recibió castigo por altercados con jugadores | Especial

Por su parte, el réferi Adrian Hill fue suspendido un partido por un incidente durante el duelo entre los Minnesota Vikings y los Miami Dolphins. Hill terminó en el suelo después de que Eric Wilson fuera bloqueado accidentalmente hacia él por el corredor de Miami, Ollie Gordon II.

Tras levantarse, Hill reaccionó molesto y tuvo un intercambio con Wilson, quien incluso había intentado ayudarlo a levantarse.