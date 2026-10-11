Tyreek Hill 'bromea' en pleno juicio por violencia doméstica y compara su matrimonio con la NFL

El exreceptor de los Miami Dolphins protagonizó un momento que se viralizó en redes sociales

Tyreek Hill, exreceptor de los Miami Dolphins y actualmente agente libre de la NFL, protagonizó un momento que se volvió viral durante el juicio civil que enfrenta por presunta violencia doméstica contra su esposa, Lakeeta Vaccaro. El jugador recurrió a una comparación con el futbol americano cuando fue cuestionado sobre su comportamiento durante el matrimonio.

Podría interesarte NFL Dónde ver Baltimore Ravens vs Atlanta Falcons: canales y hora del Sunday Night Football

Durante su declaración ante el tribunal de Miami, Hill fue interrogado sobre si consideraba que había sido un buen esposo, a lo que respondió negativamente. Posteriormente, utilizó una expresión relacionada con el análisis de los partidos de la NFL para reconocer que existían aspectos de su comportamiento que debía mejorar.

"Creo que... Estoy hablando en términos de futbol, pero creo que después de ver el video, hay muchas áreas en las que puedo mejorar", comentó el receptor.

¿De qué acusan a Tyreek Hill en el juicio por violencia doméstica?

El proceso judicial comenzó después de que Lakeeta Vaccaro denunciara diversos episodios de presunto maltrato físico y verbal durante su matrimonio. Entre las acusaciones presentadas ante el jurado se encuentran supuestos empujones, agresiones y un incidente ocurrido en julio de 2024, cuando Hill presuntamente intentó golpearla en el abdomen mientras estaba embarazada.

Por su parte, Hill negó haber golpeado o agredido físicamente a su esposa, aunque reconoció haber utilizado amenazas y expresiones ofensivas durante algunas discusiones. El jugador aseguró sentirse avergonzado por su comportamiento verbal y manifestó que hubiera preferido manejar de otra manera los conflictos que mantuvieron durante su relación.

El exjugador de Kansas City Chiefs también explicó que varias de las diferencias con Vaccaro estuvieron relacionadas con asuntos económicos y desacuerdos sobre un convenio posnupcial. El caso se desarrolla en la vía civil y, hasta los reportes disponibles, el receptor no enfrenta cargos penales derivados de estas acusaciones.

Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP

¿Qué pasará con el futuro de Tyreek Hill en la NFL?

Mientras continúa el proceso judicial, Tyreek Hill permanece sin equipo para la Temporada 2026 de la NFL, después de su salida de Miami Dolphins. El receptor busca regresar a los emparrillados tras recuperarse de una lesión de rodilla que terminó anticipadamente con su participación en la campaña de 2025.

La NFL confirmó que revisa las acusaciones contra Hill bajo su Política de Conducta Personal, mientras que su agente, Drew Rosenhaus, había señalado que existían posibilidades de negociar un nuevo contrato. Sin embargo, el procedimiento judicial continúa abierto y todavía no se ha anunciado una resolución definitiva sobre el caso ni posibles medidas disciplinarias de la liga.