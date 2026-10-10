El nombre de Brian Thomas Jr., vuelve a aparecer en los rumores de intercambios de la NFL. Sin embargo, los Jacksonville Jaguars mantienen su postura de conservar al receptor.
De acuerdo con algunos reportes, los equipos siguen preguntando por el jugador, pero Jacksonville no ha mostrado interés en concretar un movimiento. La situación mantiene la incertidumbre sobre el futuro del receptor mientras se acerca la fecha límite de canjes.
De brillar como novato a perder protagonismo
Thomas fue seleccionado por los Jaguars en la primera ronda del Draft de 2024, en el puesto 23 global, después de destacar con LSU en el futbol americano colegial.
En su primera campaña profesional respondió con 87 recepciones, mil 282 yardas y 10 touchdowns en 17 partidos.
No obstante, su producción cayó en 2025, cuando registró 48 atrapadas, 707 yardas y apenas dos anotaciones en 14 encuentros. Las lesiones y la competencia dentro de la ofensiva también afectaron su participación, por lo que dejó de tener el protagonismo.
Jacksonville no cierra la puerta, pero tampoco lo ofrece
En las primeras cuatro semanas de la temporada 2026, Thomas suma nueve recepciones para 105 yardas y un touchdown. Mientras tanto, Parker Washington y Jakobi Meyers han ganado espacio dentro del ataque de los Jaguars.
Entre los posibles interesados que han sido mencionados anteriormente aparecen los Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers y Las Vegas Raiders, aunque no existe confirmación de una negociación avanzada con alguno de ellos.
Thomas todavía tiene contrato con Jacksonville hasta el final de la temporada 2027, con la posibilidad de que el equipo ejerza la opción de quinto año para 2028.