El exestrella de Miami testificó en el proceso civil rechazando las acusaciones de maltrato físico

Tyreek Hill, exreceptor estrella de Miami Dolphins en la NFL, negó de forma contundente ante el jurado las acusaciones de agresión física en su contra durante el tercer día del juicio civil iniciado por su esposa, Lakeeta Vaccaro, de quien se encuentra separado.

Podría interesarte NFL NFL: Las lesiones más graves que ya dejaron jugadores fuera toda la temporada

El exreceptor de la NFL testificó sentirse "profundamente avergonzado" por haber amenazado verbalmente la seguridad de su pareja en el calor de una discusión, aunque rechazó categóricamente haber ejercido violencia física, golpeado o empujado a Vaccaro como ella sostuvo bajo juramento.

El proceso legal coincide con una etapa determinante para la carrera deportiva del atleta, pues mientras la NFL revisa su conducta personal tras la demanda, su agente busca negociar su retorno a las canchas luego de recuperarse de una cirugía de rodilla.

Tyreek Hill durante un partido con los Chiefs l AP

Disputas financieras y la versión de Tyreek Hill ante el tribunal

Durante casi dos horas de declaración, Hill argumentó que el deterioro de la relación y los altercados constantes tuvieron su origen en un conflicto económico en torno a un acuerdo posnupcial que Vaccaro se negaba a firmar, acusando además a su esposa de retirar sumas no autorizadas de las cuentas familiares. Hill declaró que, pese a facilitarle una tarjeta familiar, su esposa sustraía montos superiores a los 15,000 dólares acordados mensualmente.

La madre de Vaccaro, quien se encontraba en el departamento durante la última discusión de la pareja en abril de 2025 previa al divorcio, declaró ante la corte que nunca vio a Hill agredir físicamente a su hija. El deportista relató que asistieron a terapia de pareja para intentar salvar el matrimonio, pero Vaccaro abandonó las sesiones al considerar que la terapeuta favorecía al futbolista.

Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP