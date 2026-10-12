El entrenador en jefe buscará romper la marca negativa que tiene el equipo en el Juego Grande

¿La tercera es la vencida? Después de una apoteósica victoria ante los Seattle Seahawks, los San Francisco 49ers se colocaron con una marca de 5-0 y como líderes divisionales y de conferencia. Sin embargo, para Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los gambusinos, empezar con dicha racha le ha traído resultados un tanto decepcionantes.

Por tercera ocasión en su carrera como head coach, Shanahan logró cinco victorias consecutivas al principio de la temporada con los Niners. Pese a lo alentador que resulta la racha, las últimas dos veces que consiguieron dicha marca terminó con el mismo resultado: derrota en el Super Bowl ante los Kansas City Chiefs.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

La primera derrota: Temporada 2019

Kyle Shanahan fue anunciado como entrenador en jefe de los San Francisco 49ers en febrero de 2017, aunque sus primeras dos campañas fueron decepcionantes. Sin embargo, para la tercera, los gambusinos comenzaron 5-0 y terminaron la campaña con una marca de 13-3; además del premio individual de Defensive Player of the Year para Nick Bosa.

En la postemporada, los Niners derrotaron a los Minnesota Vikings y a los Green Bay Packers, aunque el Super Bowl LIV fue decepcionante. San Francisco llegó al último cuarto con ventaja de 10 puntos, sin embargo, los errores y las malas decisiones en el campo y la banda terminaron por condenar el destino; Kansas City ganó 31-20.

Victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIV | AP

La segunda ocasión: Temporada 2023

Al igual que en 2019, la Temporada 2023 comenzó como un sueño para los San Francisco 49ers, con un Brock Purdy con experiencia tras pasar de ser ‘Mr. Irrelevant’ al mariscal de campo titular de los gambusinos. Al igual que como lo hizo antes, un jugador de los 49ers se consolidó como uno de los mejores de la NFL; Christian McCaffrey ganó el Offensive Player of the Year.

Como una especie de déjà vu, los San Francisco 49ers derrotaron a dos equipos del Norte de la Nacional para llegar al Super Bowl. Su primera víctima fueron los Green Bay Packers en el Divisional; en la Final de Conferencia derrotaron a los Detroit Lions.

Sin embargo, tal y como una broma cruel del destino, San Francisco volvió a caer ante los Jefes en el Super Bowl LVIII. Dicho juego quedó marcado por ser el primero en Las Vegas, al igual que el punto extra que falló Jake Moody, mismo que pudo evitar los tiempos extras y, a la postre, la derrota.