El entrenador dirigirá su partido número 167 con San Francisco ante los Broncos y se convertirá en el head coach con más encuentros al frente de la franquicia

Kyle Shanahan escribirá un nuevo capítulo en la historia de los San Francisco 49ers este domingo. En su décima temporada como entrenador en jefe del equipo, alcanzará una marca que le permitirá superar a una de las figuras más importantes de la franquicia: Bill Walsh.

El encuentro frente a los Denver Broncos será el partido número 167 de Shanahan al frente de San Francisco, considerando temporada regular y playoffs. Con esa cifra dejará atrás los 166 compromisos dirigidos por Walsh durante su etapa con los gambusinos.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

¿Qué récord romperá Kyle Shanahan con los 49ers?

Shanahan se convertirá en el entrenador en jefe con más partidos dirigidos en la historia de los 49ers, consolidando una etapa que comenzó en 2017 y en la que San Francisco volvió a competir de manera constante por llegar hasta las últimas instancias de la NFL.

En cuanto a resultados, el entrenador acumula 94 victorias entre temporada regular y playoffs. El registro lo mantiene todavía por debajo de Walsh, de quien se encuentra a ocho triunfos, mientras que necesita 14 más para alcanzar la cifra conseguida por George Seifert.

La marca tendrá además un componente especial por el rival. Shanahan alcanzará el récord precisamente frente a los Denver Broncos, franquicia estrechamente vinculada con la trayectoria de su padre, Mike Shanahan, quien llevó al equipo a conquistar dos Super Bowls consecutivos en 1997 y 1998.

Joe Montana dialoga con Bill Walsh | ESPECIAL

Los Shanahan tienen historia con San Francisco y Denver

Mike Shanahan también formó parte de los Niners antes de triunfar en Denver. Se desempeñó como coordinador ofensivo de San Francisco entre 1992 y 1994 y formó parte del equipo que consiguió el campeonato más reciente de la franquicia californiana.

Kyle, por su parte, ya llevó a los 49ers a dos Super Bowls durante su etapa como entrenador en jefe. Sin embargo, conquistar el Trofeo Vince Lombardi continúa siendo el gran objetivo pendiente de su gestión después de quedarse cerca del campeonato en ambas oportunidades.