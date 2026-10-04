NFL: ¿Qué le pasó a Lamar Jackson en la victoria de los Ravens contra Titans?

Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

El mariscal volvió a lesionarse y fue reemplazado por Tyler Huntley, quien comandó el triunfo de Baltimore

Lamar Jackson lanzó para 222 yardas y dos touchdowns antes de abandonar el partido por una lesión en el tobillo, Derrick Henry anotó contra su exequipo y los Ravens de Baltimore se impusieron el domingo por 24-18 a los Titans de Tennessee.

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Fue la última jugada ofensiva antes del descanso, cuando fue capturado por detrás, que Jackson sufrió la lesión que le dejó fuera el resto del partido. Al parecer, el ala defensiva de los Titans, Jermaine Johnson II, cayó sobre el costado del tobillo izquierdo del mariscal.

Posteriormente, Lamar Jackson se dirigió cojeando a la banca. Sin embargo, el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL no regresó al partido y aunque permaneció en la banca uniformado, luego abandonó el campo cuando faltaban 4:41 para el final del partido.

Antes de su lesión Lamar Jackson estaba teniendo una buena actuación, con 15 de 20 pases completados (75 por ciento) para 222 yardas y dos touchdowns. Fue la cuarta mejor marca de yardas aéreas en una primera mitad de su carrera.

Lamar Jackson tras su lesión con los Ravens de Baltimore | AP

¿Quién reemplazó a Lamar Jackson?

Tyler Huntley tomó el lugar de Jackson en la segunda mitad y finalizó con 63 yardas en ocho de nueve intentos completados. Sin embargo, la victoria de Baltimore no estuvo en riesgo, con lo que se coloca en la segunda posición de la AFC Norte, detrás de los Cleveland Browns.

Zay Flowers tuvo ocho recepciones para 118 yardas y un TD por los Ravens, que cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas en casa, pero ahora deben lidiar con nuevas preocupaciones de salud sobre su quarterback.

Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

Por su parte, Tennessee (0-4) ahora tiene marca de 6-32 desde que Henry dejó a los Titans para unirse a los Ravens como agente libre antes de la temporada 2024. Este fue el primer enfrentamiento entre los equipos desde entonces.

Henry terminó con 73 yardas en 23 acarreos. Los Titans cometieron las únicas dos pérdidas de balón del partido, pero los Ravens estuvieron desordenados de otras maneras, con 13 castigos para 131 yardas.

¿Cuándo juegan de nuevo Ravens y Titans?

El siguiente compromiso de los Cuervos será la visita al Mercedes-Benz Stadium, para enfrentarse a los Falcons de Atlanta el próximo domingo 11 de octubre a las 18:20 horas (tiempo del centro de México). Mientras que los Titans regresan al Nissan Stadium, donde recibirán a los Texans de Houston el mismo día a las 11:00 horas.