El veterano fue suspendido por darle un cabezazo a un jugador de Seattle

El linebacker Dre Greenlaw fue suspendido un partido tras darle un cabezazo a Ernest Jones IV después de un golpe tardío cerca de la banda en el encuentro de los 49ers de San Francisco ante los Seahawks de Seattle.

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La NFL anunció la suspensión el lunes y señaló que el cabezazo a un jugador sin casco durante la victoria del domingo por 32-29 ante Seattle fue “contrario a los principios de deportividad generalmente entendidos”.

Greenlaw se perderá el partido del próximo lunes por la noche contra Washington, a la espera de una apelación el martes. En caso de que la apelación no proceda, lo cual parece será el caso, el linebacker regresará a la actividad de los 49ers el domingo 25 de octubre cuando visiten a los Falcons.

“Me decepcionó que decidieran hacer eso. Pero es lo que hay”, reconoció el lunes el entrenador Kyle Shanahan. “Ojalá el proceso de apelación pueda ir mejor mañana y podamos lograr que lo anulen. Pero esperaré a ver cómo resulta”.

Dre Greenlaw, defensor de los San Francisco 49ers, tras ser expulsado ante Seattle | AP

No es su primera suspensión

Greenlaw tiene un historial de infracciones. Ha sido expulsado en otras dos ocasiones en su carrera. En 2023 tuvo un altercado en la banda con Dom DiSandro, jefe de seguridad de Filadelfia, y también fue descalificado por un golpe casco contra casco sobre Justin Herbert, de los Chargers, en 2022.

Greenlaw también fue suspendido por un partido la temporada pasada cuando jugaba en Denver, por increpar a un oficial tras una victoria sobre los Giants de Nueva York.

Dre Greenlaw en un golpe tardío ante Sam Darnold en el duelo entre 49ers y Seattle | AFP

Además fue multado con 11.941 dólares por burlarse de la banda de los Broncos en una victoria la semana pasada.

La infracción más reciente ocurrió en el segundo cuarto del partido del domingo, cuando Sam Darnold escapó de la presión y recibió un golpe tardío de Greenlaw después de salir del campo, lo que derivó en una falta personal en un partido que San Francisco terminó ganando 32-29.

Varios defensores de los Seahawks encararon de inmediato a Greenlaw tras el golpe, y Greenlaw respondió dándole un cabezazo a Jones, quien sangró después del impacto. Greenlaw fue expulsado.

El linebacker regresó a San Francisco esta temporada después de jugar para los Broncos en 2025. Suma 37 tacleadas en cinco partidos.