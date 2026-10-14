Los Chargers no están listos para 'tirar la casa por la ventana', a pesar de un desalentador arranque con balance de 0-5 en la temporada 2026 de la NFL. El conjunto de los Angeles aceptó que pensar en una campaña exitosa es más que complicado, sin embargo, no tienen la menor intención de desprenderse de su mariscal de campo franquicia, Justin Herbert.
El mal arranque de los Chargers
Los Chargers llegaron a la nueva temporada ilusionados con poder pelear por el Super Bowl. Hace un año lograron ganar 11 juegos para clasificarse a la postemporada como segundos en la AFC Oeste, pero cayeron en la Semana de Comodines ante los Patriotas.
Pese a no poder avanzar en los Playoffs, los Chargers esperaban que un nuevo año con Herbert y el entrenador en jefe, Jim Harbaugh, el equipo pudiera dar un paso hacia adelante, pero ha sido todo lo contrario y hoy, son uno de los peores equipos de la liga.
Tras cinco semanas, los Chargers aún no saben lo que es ganar, además ya perdieron dos juegos divisionales, los cual complica mucho más una posible remontada. En el caso de Herbert, el QB suma 937 yardas por aire, cinco anotaciones, siete intercepciones y seis balones sueltos, siendo así uno de los mariscales peor evaluados de la campaña.
No quieren dejar ir a Herbert
Ante el mal paso del equipo y el pobre desempeño de Herbert, empezaron a circular algunos rumores sobre la posible salida del QB con lo que los Chargers podrían conseguir un importante capital de Draft para pensar en una reconstrucción. Sin embargo, la postura del equipo fue tajante y no dejó margen para la duda.
"Jamás hemos siquiera debatido esa idea. La frase '¿deberíamos traspasar a Justin Herbert?' nunca se ha pronunciado en nuestra organización, ni se pronunciará jamás", aseguró la fuente del equipo de acuerdo con Adam Sheffter.
Entre los rumores apareció un comentario de un alto ejecutivo de la liga sugiriera quién aseguró que, Los Angeles podrían aspirar a recibir hasta tres selecciones de primera ronda en caso de colocar al pasador en el mercado. Con el equipo sumido en un bache sin victorias, el escenario hipotético alimentó los debates sobre si la franquicia debía plantearse una reconstrucción profunda de su plantilla.
No obstante, el conjunto angelino mantiene un respaldo absoluto hacia su mariscal de 28 años. Con un contrato que lo vincula a la institución hasta el final de la temporada 2029, la directiva lo sigue considerando la pieza angular de su proyecto a largo plazo, enviando un mensaje inequívoco al resto de la NFL: Justin Herbert no está disponible.
Hay que recordar que, Herbert firmó recientemente una extensión de contrato con los Chargers que lo mantiene con el equipo hasta 2029. La extensión de 5 años por 262.5 millones de dólares incluye 218 garantizados y un promedio de 52 millones anuales lo cual lo pone entre los mejores pagados de la liga, con lo que el equipo demostró estar comprometido con el QB.