Tyreek Hill, en su etapa con los Miami Dolphins | AP

Un jurado en Florida determinó que el receptor Tyreek Hill es responsable de una agresión física contra su exesposa y le ordenó el pago de 500 mil dólares

Tyreek Hill enfrenta un nuevo problema fuera de los emparrillados, luego de que el jugador de la NFL, fue condenado en un juicio civil a pagar 500 mil dólares a su exesposa, Lakeeta Vaccaro, luego de que un jurado determinara que incurrió en agresión física.

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La resolución se produjo el martes 13 de octubre, al concluir el proceso legal relacionado con el divorcio de la pareja. Vaccaro había acusado al jugador de protagonizar varios episodios de violencia durante su matrimonio, mientras que Hill negó las acusaciones y presentó su propia versión.

¿Por qué Tyreek Hill deberá pagar 500 mil dólares?

El jurado determinó que Hill fue responsable de una agresión en 2024, en medio de una disputa relacionada con un acuerdo posnupcial que el jugador quería que su esposa firmara. No obstante, el panel lo exoneró de otras acusaciones y concluyó que no existió un patrón de violencia doméstica continuada.

Tyreek Hill, ex receptor de los Miami Dolphins | AP

Durante el juicio, Vaccaro relató distintos episodios en los que aseguró haber sufrido agresiones físicas, mientras que Hill rechazó varias de las acusaciones.

El jugador reconoció ante el jurado que había tenido comportamientos verbales de los que se avergonzaba, aunque negó que las discusiones hubieran derivado en violencia física.

¿La NFL suspenderá a Tyreek Hill tras el fallo?

Tyreek Hill en un acarreo ante los Giants de Nueva York | AP