¿Problemas entre Brock Purdy y Kyle Shanahan? Entrenador de los 49ers aclara polémica durante partido de NFL

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Washington Commanders | AP

Durante el partido ante los Washington Commanders, el mariscal de campo gritó a la banda

Brock Purdy y Kyle Shanahan se convirtieron en protagonistas de una polémica en la NFL, luego de que se viralizara un video en el que el mariscal de campo de los San Francisco 49ers aparentemente reclamaba a su entrenador durante el partido frente a los Washington Commanders.

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A pesar del buen momento que atraviesan los 49ers, quienes mantienen un récord invicto de 6-0 según la información difundida, la relación entre el quarterback y el entrenador en jefe fue puesta en duda por los aficionados, quienes interpretaron los gestos de Purdy como una muestra de frustración ante las decisiones ofensivas.

La controversia comenzó cuando las cámaras de televisión captaron a Brock Purdy gritando "¡Hey, Kyle!" mientras miraba hacia la línea lateral. El video rápidamente se difundió en redes sociales y superó los tres millones de reproducciones, alimentando las especulaciones sobre una posible discusión entre ambas figuras.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

Kyle Shanahan explica por qué Brock Purdy le gritó durante el partido

Ante los rumores, Kyle Shanahan rompió el silencio durante una conferencia de prensa y aseguró que el intercambio no estuvo relacionado con un desacuerdo sobre las jugadas, sino con problemas de comunicación a través de los auriculares utilizados durante los encuentros de la NFL.

"En realidad no me está pidiendo que mande la jugada más rápido. Lo que me dice es: 'necesito que la repitas', y el sistema se corta a los 15 segundos", explicó el entrenador, quien descartó que existiera algún conflicto personal con su mariscal de campo.

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Washington Commanders | AP

¿Existe una mala relación entre Brock Purdy y Kyle Shanahan en los 49ers?

El estratega también señaló que el ruido del estadio y la dinámica de las series ofensivas pueden complicar la recepción de las instrucciones. En ocasiones, Purdy necesita escuchar nuevamente la jugada, pero el sistema de comunicación se desactiva automáticamente cuando restan 15 segundos en el reloj de jugada, lo que impide completar el mensaje.

Shanahan detalló que estas situaciones ocurren con cierta frecuencia y que incluso puede comenzar a repetir una indicación cuando el tiempo disponible está por agotarse. Esto provoca que Brock Purdy solamente alcance a escuchar una parte de la jugada, una situación que explicaría los gritos captados durante la transmisión del encuentro contra Washington.