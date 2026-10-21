Najee Harris acarrea el balón en el partido de Giants vs Saints | AP

Harris cuestionó su rol en el equipo luego de la derrota ante Nueva Orleans, en la que solo tuvo dos acarreos

Los New York Giants despidieron el martes al corredor Najee Harris, 48 ​​horas después de que solo tuviera dos acarreos para 4 yardas en una derrota por 34-27 ante Nueva Orleans .

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En el vestuario, después del partido, Harris criticó su papel en el equipo, diciendo que era imposible que alguien entrara en ritmo sin una carga de trabajo constante.

La postura de Harbaugh

Por esas mismas fechas, el entrenador John Harbaugh expresó su descontento porque nadie se había destacado como corredor principal. Al enterarse el lunes de los comentarios de Harris, Harbaugh dijo que comprendía el sentimiento.

“También hay que entender que eso es merecido”, dijo Harbaugh. “Respeto que haya dicho eso. Lo entiendo. Claro, así es como todos lo queremos. Eso es seguro, y respeto que él lo desee”.

Najee Harris acarrea el balón en el partido de Giants vs Saints | AP

Harris, que se está recuperando de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo y firmó con los Giants al final del campamento de entrenamiento , corrió para 99 yardas en cinco partidos esta temporada, un promedio de 3,2 yardas por intento.

El jugador de 28 años fue titular contra los Saints el domingo, cuando Harbaugh y su cuerpo técnico redujeron el rol de Cam Skattebo después de que el corredor de segundo año perdiera el balón en el tiempo extra contra Washington la semana anterior. No está claro cómo los Giants planean repartir las responsabilidades entre Skattebo, Tyrone Tracy y Devin Singletary este fin de semana en Houston.