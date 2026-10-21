Jordan Elliott en un partido de loa Titans ante los Eagles | AP

El equipo de Nashville despidió abruptamente al tackle defensivo Jordan Elliott por razones no reveladas

Decisión drástica en Nashville. Los Tennessee Titans anunciaron este martes la rescisión inmediata del contrato del tacle defensivo Jordan Elliott, derivado de un incidente no revelado que tuvo lugar el pasado jueves en las instalaciones del equipo.

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La situación comenzó a vislumbrarse el viernes previo al compromiso divisional, cuando el entrenador Robert Saleh comunicó a los medios que el liniero no entrenaría por encontrarse atendiendo "asuntos personales". En consecuencia, Elliott no formó parte de la expedición a Indianápolis y causó baja en la sorpresiva victoria de Tennessee frente a los Colts.

La franquicia fijó su postura mediante un comunicado oficial emitido este martes, informando que el exjugador de los San Francisco 49ers no continuaría siendo parte del equipo.

"El jueves 15 de octubre se produjo un incidente en nuestras instalaciones que involucró a Jordan Elliott. Tras una exhaustiva revisión de lo acontecido, hemos tomado la determinación de apartarlo de nuestra plantilla. No realizaremos más comentarios sobre este asunto".

Jordan Elliott y John Franklin-Myers en un partido con los Titans | X @Newsweek

De acuerdo con fuentes del club, la determinación de cortar al jugador contó con el consenso absoluto de la organización. Asimismo, la NFL ya se encuentra al tanto de lo sucedido.

Hasta el momento, los Titans no han realizado ningún movimiento para cubrir la vacante que deja el liniero en el plantel. Durante el último encuentro, el veterano Timmy Horne fue promovido desde el equipo de prácticas para suplir su ausencia, participando en 24 jugadas defensivas.

Tennessee Titans enfrentando a los San Francisco 49ers en la pretemporada de NFL | AP