Tennessee vino de atrás y remonto a Indianápolis, dejando un resultado de 26-20

Los Titans de Tennessee consiguieron su primera victoria de la temporada al superar el domingo 26-20 a los Colts de Indianápolis con un regreso de despeje de 58 yardas para preparar su primer touchdown, una devolución de despeje bloqueado para otra anotación y un gol de campo de 49 yardas de Joey Slye con 2:03 por jugar.

Tennessee (1-5) puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas en la serie con un esfuerzo defensivo implacable y dos jugadas de equipos especiales que cambiaron el partido y que les ayudaron a remontar un déficit de 13-0 al descanso.

Corredor de los Tennessee Titans, Julius Chestnut | AP

Cam Ward completó 11 de 22 pases para 102 yardas, con un TD y una intercepción, mientras Tennessee anotó su mayor cantidad de puntos en toda la temporada. Tony Pollard corrió 19 veces para 76 yardas y el novato Carnell Tate tuvo seis recepciones para 70 yardas y su primera recepción de TD. La defensa terminó con seis capturas y tres recuperaciones de balón.

Indy (2-4) dominó la primera mitad con una ventaja de 232-64 en yardas totales, pero solo produjo tres series anotadoras, conformándose en dos ocasiones con goles de campo. Los Colts han perdido dos seguidos.

Tennessee Titans tras ganar a Indianápolis | AP

Daniel Jones completó 22 de 42 pases para 269 yardas con un TD y dos intercepciones más —ambas le costaron a los Colts oportunidades de anotar. Jonathan Taylor corrió 21 veces para 94 yardas y una anotación, además de atrapar dos pases para 57 yardas. Keenan Allen tuvo ocho recepciones para 82 yardas.