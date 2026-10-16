NFL México inaugura la tercera edición de Hasta la Muerte, ¿dónde se ubica y hasta cuándo estará disponible?

Hasta la Muerte, exposición de NFL en México | JOSÉ MORENO

Escuadras de la NFL en conjunto con aficionados, crearon ofrendas para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país

La pasión por la NFL y las tradiciones mexicanas volvieron a encontrarse con la inauguración de la tercera edición de Hasta la Muerte, una exposición en la que NFL México rinde homenaje al Día de Muertos a través del arte

En esta ocasión, Casa Colours, ubicada en la colonia Roma Norte, se convirtió en el escenario de esta celebración que invita a los fanáticos a disfrutar de una experiencia en la que el futbol americano convive con una de las expresiones culturales más ricas y representativas del país.

Diez equipos de la NFL llenan de color sus ofrendas

Los 49ers, Steelers, Dolphins, Raiders, Rams, Chiefs, Texans, Broncos, Cowboys y Cardinals fueron las 10 franquicias con presencia en el mercado mexicano que participaron en esta edición, al aportar ofrendas que destacaron por su belleza, originalidad y respeto por las tradiciones mexicanas.

Flores de cempasúchil, velas, pan de muerto, calaveritas de azúcar e imágenes de estrellas fallecidas formaron parte de los altares, en los que cada equipo encontró una manera de combinar su identidad con el Día de Muertos.

Carolina Martínez explora la magia de Hasta la Muerte

La artista Carolina Martínez, conocida como “Chabaski”, fue la encargada de diseñar la colección 2026 de Hasta la Muerte, bajo el lema “Lo que se hereda florece”, una propuesta que busca profundizar en los vínculos que permanecen más allá de la vida.

Adornos de los Raiders en la exposición | JOSÉ MORENO

“Lo que quisimos buscar este año fue extender este universo y explorar un poco más el lema de Hasta la Muerte, abrir un poco más ese portal, ver la magia que nos une con los que ya no están”, compartió la artista.

El Día de Muertos es muy mágico, es ese día para honrar. NFL se esfuerza mucho por abrazar el arte mexicano

¿Cómo visitar la exposición Hasta la Muerte 2026?

La exposición estará disponible para todos los aficionados este viernes, sábado y domingo, con entrada gratuita y sin necesidad de registro previo. Los asistentes únicamente deberán llegar a Casa Colours y esperar su turno conforme se desaloje el espacio.

Los horarios serán de 11:00 a 18:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo abrirá de 10:00 a 18:00 horas.

Hasta la Muerte, exposición de NFL en México | JOSÉ MORENO