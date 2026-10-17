Los Philadelphia Eagles descartaron oficialmente al corredor estelar Saquon Barkley para el compromiso de este domingo en casa ante los Carolina Panthers, debido a la lesión en los isquiotibiales que arrastra desde el primer cuarto de la Semana 4 frente a Los Angeles Rams.
¡Baja sensible en la NFL! Jalen Hurts queda fuera con Eagles por un coágulo de sangre
La ofensiva de los Eagles recibirá un respiro con el retorno del receptor DeVonta Smith, quien reaparecerá en la alineación tras perderse los últimos dos encuentros por una molestia similar.
Dameon Pierce al frente del backfield y Tanner McKee como QB titular
La baja de Barkley deja diezmado el ataque por tierra de Philadelphia, pues el novato Will Shipley fue enviado a la Reserva de Lesionados por una afección en el pie, uniéndose a la ausencia de Tank Bigsby por un problema abdominal.
Ante este escenario, Dameon Pierce asumirá la mayor parte de los acarreos desde el backfield para liderar la producción terrestre del equipo.
En la posición de quarterback, Tanner McKee iniciará como titular en lugar de Jalen Hurts, quien quedó marginado por un coágulo sanguíneo superficial en la pantorrilla.
Por otro lado, la defensiva de Eagles afrontará múltiples ausencias confirmadas:
Jalyx Hunt (rodilla/tobillo) y AJ Epenesa (espalda) quedaron descartados. El safety Michael Carter (abdomen) tampoco tendrá actividad. Los linieros Landon Dickerson y Drew Kendall están clasificados como cuestionables por molestias en las rodillas.