Saquon Barkley salió lastima en el duelo ante los Rams | AP

Philadelphia sufrirá severas bajas en la Semana 6

Los Philadelphia Eagles descartaron oficialmente al corredor estelar Saquon Barkley para el compromiso de este domingo en casa ante los Carolina Panthers, debido a la lesión en los isquiotibiales que arrastra desde el primer cuarto de la Semana 4 frente a Los Angeles Rams.

La ofensiva de los Eagles recibirá un respiro con el retorno del receptor DeVonta Smith, quien reaparecerá en la alineación tras perderse los últimos dos encuentros por una molestia similar.

Dameon Pierce al frente del backfield y Tanner McKee como QB titular

La baja de Barkley deja diezmado el ataque por tierra de Philadelphia, pues el novato Will Shipley fue enviado a la Reserva de Lesionados por una afección en el pie, uniéndose a la ausencia de Tank Bigsby por un problema abdominal.

Saquon Barkley no jugará ante Giants | AP

Ante este escenario, Dameon Pierce asumirá la mayor parte de los acarreos desde el backfield para liderar la producción terrestre del equipo.

En la posición de quarterback, Tanner McKee iniciará como titular en lugar de Jalen Hurts, quien quedó marginado por un coágulo sanguíneo superficial en la pantorrilla.

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles | AP

Por otro lado, la defensiva de Eagles afrontará múltiples ausencias confirmadas: