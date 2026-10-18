VIDEO: Mike McCarthy se llevó los reflectores por "lesión" en la remontada de los Steelers ante los Buccaneers

Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers en la NFL | AP

El entrenador en jefe de Pittsburgh tuvo que ser atendido en el partido contra Tampa Bay en la Semana 6

El entrenador de los Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, pasó el descanso del partido del domingo contra los Tampa Bay Buccaneers en la carpa médica, donde lo evaluaron por una aparente lesión en el tobillo, lo que se robó los reflectores en la Semana 6 de la NFL 2026.

McCarthy cojeaba al cruzar el campo en dirección al vestuario del equipo visitante en el Raymond James Stadium, antes de darse la vuelta y caminar lentamente hacia la carpa situada detrás de la banca de los Steelers. Regresó a la banda para la segunda mitad con su equipo abajo 13-3.

Sin embargo, los Steelers lograron darle la vuelta al marcador y en el tiempo extra se impusieron 26-19. Aaron Rodgers terminó con dos pases de anotación, una anotación y cinco capturas, mientras que Jalon Daniels solo completó un pase TD, con dos intercepciones y cinco capturas.

Mayor remontada para los Steelers

En el último cuarto, Steelers estaban abajo en el marcador por 13 puntos, pero reaccionaron en el momento decisivo para llegar a los tiempos extra. Con ello, fue la mayor remontada para la franquicia en el último cuarto desde 1992.

Tampa Bay abrió el marcador con un gol de campo de Chase McLaughlin, luego de una intercepción de A'Shawn Robinson a Rodgers. La ventaja aumentó en el segundo cuarto, cuando Daniels conectó con Emeka Egbuka para el 10-0; Chris Boswell desperdició un intento de gol de campo de 48 yardas y Buccaneers se escaparon 13-0, aunque Steelers pusieron el 13-3 antes del descanso.

Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers en la NFL | AP

En el tercer cuarto continuó el dominio de Tampa Bay, que se pusieron 16-3 tras convertir cuatro terceras oportunidades. Fue en el último cuarto cuando comenzó la remontada, con una conexión entre Rodgers y Darnell Washington para acerar a las diagonales a Pittsburgh, que puso el 16-10 por medio de DK Metcalf en tercera y 16.

Daylen Everette consiguió su primera intercepción en la NFL y aunque los Steelers solo sumaron tres puntos, fue suficiente para empatar 16-16 con dos minutos en el reloj. Luego de otra intercepción de Jamel Dean, los de McCarthy se fueron arriba 19-16 arriba en el marcador con 1:21; pero un gol de campo de Chase McLaughlin de 53 yardas puso el 19-19.

Jugadores de Steelers en celebración ante los Buccaneers | AP

En tiempos extra, Aaron Rodgers protagonizó una gran serie ofensiva y en una tercera oGermie Bernard portunidad complicada encontró a Metcalf para mantener la posesión del ovoide. Tras ello, conectó con Jaylen Warren y Rico Dowdle tuvo una carrera importante para llegar a zona roja; una conexión de Rodgers con Germie Bernard para el 26-19, con 3:15.

Aficionados de los Steelers en el partido contra los Tampa Bay Buccaneers | AP

¿Cuándo juegan los Steelers y los Buccaneers de nuevo?

Aunque Tampa Bay tuvo una ofensiva más, en cuarta oportunidad Jalon Daniels no pudo ante la presión de la defensiva y Pittsburgh logró una victoria memorable 26-19. Ahora, los de McCarthy enfrentarán a los New Orleans Saints, en un partido programado para el domingo 25 de octubre a las 7:30 horas (tiempo del centro de México) en el Stade de France.